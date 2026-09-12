HanoiCheck: Lời giải số cho trăn trở 'hôm nay con ăn gì ở trường'

Mỗi buổi chiều đón con trước cổng trường, "Hôm nay con ăn gì? Bữa ăn có ngon và an toàn không?" luôn là câu hỏi đau đáu của hàng triệu phụ huynh. Tại Thủ đô Hà Nội, với hơn 3.600 cơ sở giáo dục và hơn 1,18 triệu học sinh bán trú, việc minh bạch hóa nguồn gốc thực phẩm và cân đối dinh dưỡng cho từng lứa tuổi là một bài toán vô cùng phức tạp. Nhờ sự xuất hiện của hệ thống cơ sở dữ liệu số HanoiCheck từ năm học 2026-2027, khoảng cách giữa bếp ăn nhà trường và chiếc điện thoại của cha mẹ chưa bao giờ gần đến thế.

HanoiCheck - hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường bước đầu được triển khai.

Mở ứng dụng HanoiCheck, minh bạch từng bữa ăn của con

Trút bỏ những lo lắng mơ hồ về chất lượng thực phẩm bán trú, từ đầu năm học 2026-2027, anh Nguyễn Trung Kiên (phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hoa Sen, phường Hồng Hà, Hà Nội) đã có thói quen cùng giáo viên kiểm tra nguồn hàng nhập vào bếp ăn trường mỗi sáng. Chỉ với một thao tác quét mã QR đơn giản trên ứng dụng HanoiCheck, mọi thông tin từ xuất xứ, đơn vị cung cấp đến khối lượng rau, thịt, tôm... đều hiện rõ nét trên màn hình điện thoại.

"Qua HanoiCheck, phụ huynh chúng tôi nắm rất rõ nguồn gốc, số lượng thực phẩm trong ngày, thực đơn cũng như khẩu phần ăn của các con. Mọi thứ được công khai minh bạch để cha mẹ cùng tham gia giám sát, thực sự rất yên tâm", anh Kiên hồ hởi chia sẻ.

Không chỉ giúp kiểm soát thực phẩm đầu vào, HanoiCheck còn trở thành "trợ lý dinh dưỡng" đồng hành cùng gia đình. Chị Chử Thanh Phương, một phụ huynh khác, chia sẻ chị có thể theo dõi sát sao biểu đồ phát triển chiều cao, cân nặng và các thông tin dinh dưỡng của con ngay trên điện thoại. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về an toàn thực phẩm, phụ huynh có thể phản ánh trực tiếp ngay trên hệ thống.

"Nhờ biết rõ hôm nay ở trường con ăn những gì, tôi có thể dễ dàng điều chỉnh bữa tối tại nhà sao cho cân đối, bổ sung đúng chất con còn thiếu", chị Phương bộc bạch.

HanoiCheck quản lý tập trung, siết chặt chất lượng từ gốc

Để phục vụ gần 1.600 học sinh tại một cơ sở chính và ba phân hiệu sau sáp nhập, Trường Mầm non Hoa Sen từng đối mặt với không ít thách thức trong khâu đặt hàng và tiếp nhận thực phẩm. Từ khi triển khai HanoiCheck, quy trình quản lý đã thay đổi toàn diện nhờ nguyên tắc vận hành thống nhất.

Bà Phạm Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Tất cả các phân hiệu đều đặt hàng trực tiếp qua HanoiCheck. Nhà cung cấp sẽ chuyển thực phẩm tới đúng bếp ăn từng nơi theo đơn. Ban giám hiệu chỉ cần mở ứng dụng là có thể kiểm tra, đối soát thực tế giao nhận lập tức mà không cần di chuyển qua lại giữa các điểm trường."

Đặc biệt, hệ thống được vận hành theo cơ chế "một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm", trong đó UBND các xã, phường đóng vai trò nòng cốt. Để một đơn vị cung cấp thực phẩm bước chân được vào bếp ăn học đường, quy trình thẩm định diễn ra cực kỳ khắt khe.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), chia sẻ về quy trình chọn lọc: "Doanh nghiệp không chỉ cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý mà còn phải 'bảo vệ' năng lực trước Hội đồng thẩm định cấp phường. Hội đồng sẽ trực tiếp kiểm tra thực địa nơi sản xuất, chế biến. Chỉ những đơn vị đạt điểm số cao nhất mới được cấp phép ký hợp đồng với nhà trường."

HanoiCheck đã hỗ trợ nhà trường tự động định lượng khẩu phần chính xác.

Thực đơn chuẩn độ tuổi và những nụ cười bên bàn ăn

Mỗi lứa tuổi học sinh có nhu cầu phát triển thể chất hoàn toàn khác nhau. Tại Trường Tiểu học & THCS Pascal (phường Nghĩa Đô), nơi có khoảng 800 học sinh bán trú, phần mềm HanoiCheck đã hỗ trợ nhà trường tự động định lượng khẩu phần chính xác: học sinh lớp 1 đến lớp 3 áp dụng một thực đơn riêng, trong khi lứa tuổi lớn hơn từ lớp 4 đến THCS sẽ có khẩu phần cân đối phù hợp với mức độ vận động.

Cô Nguyễn Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá cao giá trị kết nối của ứng dụng: "HanoiCheck không chỉ công khai dữ liệu nhà cung cấp mà còn tích hợp thông tin thể trạng của từng học sinh. Đây là minh chứng cho sự quan tâm sâu sát của Thành phố đối với sức khỏe học đường, tạo chiếc cầu nối tin cậy giữa nhà trường và phụ huynh."

Bên cạnh khâu dinh dưỡng, ứng dụng còn tích hợp tính năng điểm danh bán trú thông minh. Cô giáo Tạ Tâm Anh (Trường Tiểu học & THCS Pascal) chia sẻ: "Trước đây giáo viên phải tổng hợp thủ công rất mất thời gian. Giờ đây, chỉ cần thao tác điểm danh trên app, ai nghỉ có phép, ai không ăn bán trú, dữ liệu sẽ tự động chuyển thẳng tới bộ phận bếp, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm đáng kể thời gian."

Nhưng thước đo rõ nhất cho hiệu quả của ứng dụng chính là niềm vui của các em nhỏ trong mỗi giờ ăn. Em Ngô Phan Minh Khôi thích thú nói: "Cơm ở trường rất ngon và nhiều món. Thầy cô luôn nhắc chúng con rửa tay sạch sẽ và ăn hết suất". Còn cô bé Nguyễn Đan Linh thì hào hứng tiết lộ món khoái khẩu nhất của mình ở trường chính là "gà viên và canh rau ngót".

Từ một khâu quét mã QR kiểm tra rau thịt buổi sáng, đến thực đơn cân đối dinh dưỡng buổi trưa và những chỉ số phát triển được cập nhật mỗi ngày, HanoiCheck đang từng bước số hóa toàn diện hệ sinh thái bữa ăn học đường tại Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở một công cụ quản lý, ứng dụng chính là lời cam kết mạnh mẽ về sự an toàn, minh bạch và tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai.

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