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Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 11/9/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 11/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 12/9/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/9/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/9/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/9/2026.



Kết quả xổ số Vietlott - XS Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 12/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 12/9/2026

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22 Giá trị Jackpot 1: 64,616,592,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,042,613,300 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 64,616,592,900 Jackpot 2 O O O O O | O 1 5,042,613,300 Giải Nhất O O O O O 20 40.000.000 Giải Nhì O O O O 847 500.000 Giải Ba O O O 18,828 50.000

Hôm nay 13/8 có 2 người cùng trúng Vietlott với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 75 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.