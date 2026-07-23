Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 23/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 23/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 2.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 23/7/2026, Vietlott xác nhận đã có 1 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01375 với giá trị lên tới 3,873,808,750 đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 kì này của Vietlott gồm các cặp số sau: 08-11-13-20-45-50 | 25.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 27 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 912 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 20,665 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 23/7/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 sẽ phải nộp hơn 380 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 11/7, giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55 với tổng trị giá hơn 107 tỷ đồng đã tìm về chủ.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 24/5 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 36 tỷ đồng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 2.

Người trúng thưởng Vietlott sẽ nộp 10% tiền thuế theo giá trị giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 5.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hôm nay (23/7) đã có một người trúng xổ số Vietlott - Ảnh 6.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

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