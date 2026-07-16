Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

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Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Vietlott đã tiến hành trao thưởng cho anh anh H.Đ – một cán bộ văn phòng đang sinh sống và làm việc tại TP. Huế vừa chính thức trở thành chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01532.

Giá trị trúng thưởng lên tới 18.621.098.500 đồng (anh H.Đ có nghĩa vụ nộp thuế TNCN hơn 1,8 tỷ đồng theo quy định tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP. Huế và số tiền này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng). Tấm vé may mắn được phát hành qua kênh phân phối điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) của nhà mạng Viettel.

Người chơi may mắn trúng xổ số Vietlott hơn 18 tỷ đồng.

Chia sẻ về niềm vui trướng thưởng của mình, anh H.Đ cho biết, anh đã gắn bó với các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott gần 10 năm. Với lịch làm việc bận rộn, anh thường mua vé sau 15h và xem đây là một hình thức giải trí mỗi ngày. Điều thú vị là với tấm vé trúng Jackpot lần này là anh tự chọn 2 dãy số, còn 1 dãy được hệ thống tự chọn. Chính dãy số ngẫu nhiên ấy đã mang về cho anh giải thưởng hơn 18,6 tỷ đồng.

Sau khi biết tin trúng thưởng, người đầu tiên anh chia sẻ niềm vui chính là vợ, và cả hai cùng lên kế hoạch sử dụng khoản tiền một cách hợp lý. Anh quyết định trao tặng 300 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Vietlott SMS là gì?

Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.

Người trúng thưởng Vietlott sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Trúng xổ số qua Vietlott SMS, người chơi may mắn sẽ nhận thưởng như thế nào?

Trả thưởng tự động vào tài khoản

Việc giao dịch tiền bạc nói chung hay nhận thưởng xổ số nói riêng thông qua chuyển khoản ngân hàng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước khi Vietlott SMS ra đời, thao tác trả thưởng tiền trúng xổ số chỉ có thể thực hiện thủ công bởi con người (nhân viên bán vé, chủ đại lý, công ty xổ số…) theo thỏa thuận giữa đôi bên, và có thể phải gặp trực tiếp để trao vé - nhận tiền.

Còn với Vietlott SMS, sau kỳ quay số mở thưởng, hệ thống biết ngay những vé trúng thưởng để nhắn tin thông báo, chúc mừng chủ nhân. Sau đó, tiền thưởng (nếu trúng từ 10 tỉ đồng trở xuống) sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản mà người chơi đăng ký nhận thưởng (có thể là tài khoản dự thưởng hoặc tài khoản ngân hàng).

Quy trình này là hoàn toàn tự động và do máy tính thực hiện nên đảm bảo an toàn, minh bạch, chính xác và nhanh chóng.

Tùy chọn tài khoản nhận tiền

Thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, người chơi có thể tùy chọn tài khoản ngân hàng muốn dùng nhận thưởng. Danh sách này có hàng chục ngân hàng khác nhau, đảm bảo người chơi luôn có được lựa chọn tương ứng với ngân hàng đang sử dụng mà không phải mở thẻ mới.

Trường hợp không muốn nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng, người chơi có thể chọn ví điện tử (Moca, VNPT Pay hay Viettel Money). Thậm chí khi không muốn hay không có cả tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, người chơi sẽ được nhận tiền trúng thưởng qua tài khoản dự thưởng mặc định mà Vietlott SMS đã cấp cho mỗi người chơi khi đăng ký tài khoản thành công.

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Theo quy định, tiền có được từ trúng xổ số trị giá trên 10 triệu đồng sẽ chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Với giải Nhất của Power 6/55 là 40 triệu đồng/giải hay Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỉ đồng, giải Đặc biệt của Max 3D Pro trị giá 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 30 tỉ đồng),… thì người may mắn trúng thưởng chắc chắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vietlott SMS được thiết kế để khấu trừ tự động khoản thuế này nếu người chơi trúng trên 10 triệu đồng cho tới 10 tỉ đồng, trước khi chuyển khoản cho người chơi (có tin nhắn yêu cầu xác nhận). Do đó, người chơi may mắn chỉ cần quan tâm số tiền thực lĩnh, còn lại Vietlott sẽ đại diện làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.

Đặc biệt, Vietlott SMS cho phép người chơi tự chọn địa phương dự thưởng, đó chính là nơi mà ngân sách sẽ được nhận khoản thuế này để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và các lĩnh vực công khác. Nhờ vậy, mọi người con xa quê đều có thể góp sức mình cho quê hướng khi may mắn trúng xổ số "khủng".

Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.