Giá xăng dầu trong nước có thay đổi mới sau nhiều đợt giảm liên tiếp

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Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 23/7/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.888 đồng/lít (tăng 1.062 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 547 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.435 đồng/lít (tăng 885 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.768 đồng/lít (tăng 2.439 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.562 đồng/kg (tăng 1.103 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 1.000 đồng/lít, dầu diesel là 1.500 đồng và dầu mazut 1.000 đồng/lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 20.888 +1.026 Xăng E10 RON 95 21.435 +855 Dầu diesel 25.768 +2.439 Dầu mazut 15.562 +1.103

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 15h ngày 23/7.



Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa đường biển tại Biển Đỏ; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng mạnh.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7/2026 và kỳ điều hành ngày 23/7/2026 là: 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 23/7/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 27.380 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.012 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 46.512 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.168 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.435 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 27.380 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.247 VNĐ/lít; Lào: 37.056 VNĐ/lít; Trung Quốc: 27.189 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.768 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.