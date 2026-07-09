Giá xăng dầu liên tục giảm, có loại chỉ còn 19.000 đồng/lít
GĐXH - Chiều 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại giảm tới hơn 1.000 đồng/lít.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 9/7/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 812 đồng/lít;
- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.003 đồng/lít (giảm 412 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.745 đồng/lít (tăng 569 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.735 đồng/kg (giảm 318 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 200 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut là 200 đồng/lít.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|
Mặt hàng
|
Giá mới
|
Thay đổi
|
Xăng E5 RON 92
|
19.191
|
-539
|
Xăng E10 RON 95
|
20.003
|
-412
|
Dầu diesel
|
21.745
|
+569
|
Dầu mazut
|
13.735
|
-318
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau; một số tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công tại eo biển Hormuz; OPEC+ thống nhất nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tập trung tấn công nhiều vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu điêzen… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 02/7/2026 và kỳ điều hành ngày 09/7/2026 là: 94,948 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,218 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,624 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 116,456 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,656 USD/thùng, tương đương tăng 4,16%); 428,324 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,486 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%).
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 09/7/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.738 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 35.688 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.175 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.003 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 27.678 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.715 VNĐ/lít; Lào: 30.480 VNĐ/lít; Trung Quốc: 26.234 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.745 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025/TT-BCT (Bộ Công Thương) về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7/2026, về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1 đến 30/6/2026, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ; xăng E5 đạt khoảng 5%.
Như vậy, so với lượng xăng khoáng sử dụng trước đây là khoảng 1 tỷ lít/tháng, con số tiêu thụ xăng sinh học là tương đương, cho thấy các quan điểm cho rằng dùng xăng sinh học hao hơn xăng khoáng là không có cơ sở.
Nhiều chuyên gia từng khẳng định, trên thực tế, xăng E10 gồm xăng khoáng A95-III được pha trộn với 8-10% ethanol. Ethanol vốn có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng nên tỷ lệ hao hụt (nếu có) chỉ vào mức 2-3%, không đáng kể nếu so với những tác động của loại xăng này trong việc góp phần cải thiện môi trường sống.
Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng, dầu, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5.
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