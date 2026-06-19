Được giao giữ tiền dưỡng già, cháu gái chiếm đoạt 800 triệu đồng

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Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Loan (SN 1991, trú tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo điều tra, bà T.T.T. (trú tổ dân phố Thanh Tiến, phường Trần Phú) tuổi cao, sức khỏe yếu nên được người thân giao cho Loan quản lý 800 triệu đồng tiền bán đất để phục vụ sinh hoạt và chăm sóc hằng ngày.

Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình, Loan đã tự ý tất toán các sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng của bà T. để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi sử dụng hết số tiền trên, từ tháng 2/2026, Loan cắt đứt liên lạc với gia đình và bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin, công an xác minh, xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ Trương Thị Loan.