Hà Tĩnh: Nhận chở thuê ma túy với giá 50 triệu đồng

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Ngày 19/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết , vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với Phạm Xuân Thanh (SN 1982) và Hoàng Ngọc Phú (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật. Ảnh: Biên phòng Hà Tĩnh.

Trước đó, vào trưa 12/6, tại Km67+200 quốc lộ 8, xã Sơn Kim 1, lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang Phạm Xuân Thanh đang vận chuyển ma túy trên xe taxi. Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin, 11kg ma túy đá, 10kg ketamin và 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27kg.

Đối tượng Hoàng Ngọc Phú. Ảnh: Biên phòng Hà Tĩnh.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm Hoàng Ngọc Phú. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 về tỉnh Nghệ An để giao cho người khác, với tiền công 50 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.