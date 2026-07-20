'Giảm nhiệt' giá chung cư, người bán chờ khách, người mua vẫn chần chừ

Người bán giảm giá chung cư, người mua vẫn chờ

Thời điểm thị trường sôi động nhất vào trước Tết, căn hộ 78 m² tại chung cư Cửa tiền của gia đình chị Nguyễn Thu Hiền (Phường Thành Vinh) được chào bán với mức giá khoảng 2,7-2,8 tỉ đồng. Phần lớn là nhà đầu tư hoặc môi giới đến khảo sát, trong khi người mua để ở rất ít. Đến khi thị trường hạ nhiệt, nhóm đầu cơ rút lui, còn người mua ở thực lại dè dặt xuống tiền.

"Tôi đã giảm hơn 200 triệu đồng so với trước nhưng vẫn chưa bán được. Người đến xem thì có, nhưng hầu hết vẫn chờ giá xuống thêm hoặc tiếp tục nghe ngóng", chị Hiền nói.

Giá chung cư Nghệ An đang có xu hướng hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng, nhiều chủ nhà giảm giá hàng trăm triệu đồng nhưng thanh khoản thị trường vẫn khá chậm.

Không riêng chị Hiền, nhiều nhà đầu tư cũng bắt đầu chấp nhận hạ lợi nhuận. Anh Lê Văn Tuấn (phường Vinh Lộc) đang rao bán lại căn hộ đã mua tại một dự án trên địa bàn bằng đúng giá ký hợp đồng với chủ đầu tư để sớm thu hồi vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận khoản lỗ từ chi phí lãi vay và các khoản phát sinh trong suốt thời gian đầu tư.

Theo anh Tuấn, căn hộ nằm ở tầng 10, có diện tích hơn 70 m² với 2 phòng ngủ, hướng nhìn ra khu vực trung tâm, được thừa hưởng nhiều tiện ích của khu đô thị. Với mức giá khoảng 2,8 tỉ đồng, trước đây dự án từng nhận được sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư nhờ vị trí đẹp và kỳ vọng tăng giá.

Bản thân anh Tuấn cũng đã đóng tiền theo tiến độ suốt hơn một năm. Tuy nhiên, vì mua nhà với mục đích đầu tư và vay ngân hàng nên anh chấp nhận bán lại bằng giá gốc đã ký với chủ đầu tư. Điều đó, đồng nghĩa với việc chấp nhận phần lỗ do chi phí vốn, lãi vay ngân hàng và các khoản phát sinh trong quá trình đầu tư.

Người mua chung cư tại TP Vinh không còn xuống tiền vội vàng mà dành nhiều thời gian so sánh giá bán, chất lượng dự án và khả năng tài chính trước khi quyết định.

Theo các môi giới bất động sản tại Nghệ An, sau giai đoạn tăng nóng, mặt bằng giá chung cư đã điều chỉnh rõ rệt. Nhiều căn hộ được chủ nhà giảm vài trăm triệu đồng để tìm khách nhưng thanh khoản vẫn thấp.

Tại chung cư Phúc Thịnh trên đường Lê Mao kéo dài, căn hộ khoảng 70 m² từng được rao gần 3 tỉ đồng vào năm ngoái, nay phổ biến quanh mức 2,7 tỉ đồng.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga, một môi giới bất động sản tại khu vực đô thị Vinh, cho biết thị trường hiện chủ yếu là khách có nhu cầu ở thực. Khác với trước đây, người mua không còn vội xuống tiền vì sợ giá tăng mà dành nhiều thời gian so sánh giá bán, chất lượng dự án, tiện ích và khả năng tài chính. Vì vậy, thời gian hoàn tất một giao dịch kéo dài hơn đáng kể.

Nguồn cung tăng, giấc mơ an cư chưa dễ

Ở chiều ngược lại, việc giá chung cư giảm không đồng nghĩa người mua dễ dàng sở hữu nhà. Nhiều tháng nay, chị Nguyễn Diệu Phương, đang làm việc tại phường Thành Vinh, vẫn miệt mài tìm một căn hộ từ hai đến ba phòng ngủ tại khu vực Thành Vinh hoặc Trường Vinh để ổn định cuộc sống.

Theo chị Phương, những căn hộ có vị trí thuận lợi vẫn vượt quá khả năng tài chính, trong khi các căn vừa túi tiền lại ở xa trung tâm hoặc chưa đáp ứng kỳ vọng về chất lượng và tiện ích.

Nguồn cung căn hộ chung cư Nghệ An dự kiến tiếp tục tăng với nhiều dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, tạo thêm lựa chọn cho người có nhu cầu an cư.

"Tôi thấy giá chung cư đã giảm so với trước nhưng vẫn còn cao. Với gia đình trẻ, bỏ ra vài tỉ đồng để mua nhà là quyết định rất lớn nên phải cân nhắc kỹ. Nếu chưa thực sự phù hợp thì chúng tôi vẫn tiếp tục thuê nhà", chị Phương nói.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh hiện triển khai hơn 200 dự án nhà ở và khu đô thị. Trong thời gian tới, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 105.000 căn nhà, trong đó có hơn 35.000 căn hộ chung cư thương mại và hơn 22.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Kim Trường Thi, cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng nóng. Nhu cầu đầu cơ giảm, người mua chủ yếu để ở, trong khi áp lực lãi vay và dòng tiền khiến nhiều nhà đầu tư chấp nhận giảm giá để thu hồi vốn.

Đại diện Phòng Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Nghệ An) cũng nhận định, nguồn cung tăng lên cùng với việc thị trường trở lại nhu cầu ở thực đã góp phần đưa giá căn hộ về mức hợp lý hơn. Đây là tín hiệu tích cực để thị trường phát triển bền vững và tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của nhiều gia đình vẫn còn khá lớn.