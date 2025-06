Hơn 5 giờ căng thẳng giữa đêm, cảnh sát hình sự nhập vai lái taxi giải cứu bé trai bị bắt cóc

Ngày 28/6, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990, trú huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Bắt cóc con tin.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.T (trú xã Thanh Quả, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Trước đây, đối tượng Nhật thường xuyên lui tới gia đình chị T. nên nắm rõ gia đình chị T. có 3 người gồm chị T., bà T.T.N. (SN 1962, mẹ chị T.) và con trai nhỏ N.M.K. (SN 2022).

Sau thời gian yêu nhau, đầu tháng 5, giữa Nhật và chị T. nảy sinh mâu thuẫn. Chị T. nhiều lần đề nghị chia tay nhưng Nhật không chấp nhận. Tình cảm tan vỡ khiến đối tượng nảy sinh tâm lý bất ổn, liên tục tìm cách níu kéo.

Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Nguyễn Khắc Nhật đã nhiều lần liên lạc với người phụ nữ trên nhưng không được. Bực tức, Nhật nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của chị T. với mục đích khống chế và ép người yêu quay lại với mình.

Nghĩ là làm, tối 23/6, Nhật chuẩn bị cuộn băng dính, dao gọt hoa quả và nhiều gói thuốc trừ sâu. Hắn điều khiển xe máy rời nhà ở thị trấn Nam Đàn tới trước cổng nhà của gia đình chị T.

Khoảng 22h30 tối cùng ngày, Nhật trèo tường đột nhập nhà riêng của người yêu tại huyện Thanh Chương. Thời điểm này, chị T. đang đi làm công nhân nên chưa trở về nhà. Lúc này, Nhật thấy mẹ ruột và con riêng của người yêu đang ngủ nên đã dùng băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng bà N.

Sau đó, Nhật lấy chiếc điện thoại của bà N. rồi bế cháu K. rời khỏi hiện trường. Hắn mang theo cháu bé làm con tin, di chuyển xuống khu công nghiệp VSIP ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Khoảng 0h ngày 24/6, tại khu vực cầu Bến Thủy 2, Nhật quay video ghi cảnh cháu bé cùng với nhiều gói thuốc trừ sâu gửi cho chị T. và đe dọa sẽ ép cháu K. uống thuốc nếu chị không gặp mặt.

Nhật yêu cầu chị T. phải đi một mình đến giữa cầu Bến Thủy 2 để gặp, nếu hắn phát hiện có người đi theo hoặc báo công an, chị sẽ không được nhìn thấy con nữa. Lo sợ con trai bị ảnh hưởng đến tính mạng, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu của đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị uy hiếp, chị T. bị mất phương hướng, không còn đủ bình tĩnh để hợp tác với lực lượng chức năng. Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC02) đã trấn an, hướng dẫn và cùng chị T. nắm bắt thông tin, hướng đi của đối tượng Nhật.

Công an làm việc với đối tượng Nhật. Ảnh: CACC

Để giải cứu cháu bé an toàn, từng tổ công tác lập tức chia ra các hướng để khám nghiệm hiện trường, điều tra lý lịch đối tượng, phối hợp với nhà mạng xác định tọa độ 2 chiếc điện thoại...

Quá trình di chuyển, Nhật liên tục gọi điện, đe dọa sẽ giết con trai chị bất cứ lúc nào nếu hắn thấy xuất hiện dấu vết của công an vào cuộc.

Trước tình hình căng thẳng, một cán bộ công an đã cải trang thành tài xế taxi, đón chị T. từ xã Hưng Tây đi về hướng cầu Bến Thủy 2.

Chiếc xe được định vị, bám đuôi bởi các trinh sát ngoại tuyến. Tất cả đều được tính toán để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Khoảng 2h10, xe máy chở Nhật và cháu K. xuất hiện tại khu vực khách sạn Hoa Đô, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Nhật ra hiệu cho chị T. lên xe, tiếp tục chở 2 mẹ con đi về hướng thành phố Hà Tĩnh.

Trên suốt quãng đường di chuyển, Nhật vứt bỏ 2 điện thoại cướp được, cố tình xóa dấu vết. Hắn liên tục ngoái đầu nhìn lại, kiểm tra xem có bị theo dõi hay không.

Tổ công tác phối hợp giữa Phòng PC02 Công an Nghệ An và Công an Hà Tĩnh đã bám sát phía sau xe máy của đối tượng.

Đến khoảng 4h cùng ngày, tại khu vực cầu vượt thành phố Hà Tĩnh, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, tổ công tác phối hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế Nguyễn Khắc Nhật, giải cứu an toàn cháu bé và người mẹ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sự việc chỉ diễn ra trong vòng hơn 5 giờ nhưng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về sự phối hợp chính xác, nhanh chóng cùng với quần chúng nhân dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Nếu cảnh sát chậm vài phút hoặc xử lý thiếu bình tĩnh, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Nhật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Khắc nhật khai nhận, sau nhiều lần bị chị T. từ chối nối lại tình cảm, hắn đã nảy sinh ý định bắt cóc con trai chị.