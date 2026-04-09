Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Thứ năm, 06:26 09/04/2026 | Thế giới showbiz

Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong phim Tây du ký 1986 , vai diễn Đường Tăng gây chú ý khi có 3 diễn viên khác nhau lần lượt đảm nhiệm. Trong đó, Trì Trọng Thụy được xem là người đóng thời lượng nhiều tập nhất, qua đó để lại dấu ấn rõ nét với nhiều thế hệ khán giả.

Kết hôn bất chấp đàm tiếu

Thành công của Tây du ký góp phần đưa danh tiếng của Trì Trọng Thụy đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, ông lại quyết định rời bỏ làng giải trí với lý do muốn tập trung cho đam mê kinh doanh. Điều này khiến công chúng tiếc nuối nhiều năm qua.

Sau quyết định giải nghệ, Trì Trọng Thụy kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa. Vợ Trì Trọng Thụy là nữ đại gia giàu có thứ ba của Trung Quốc, được gọi là "nữ vương bất động sản".

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú - Ảnh 1.

Trì Trọng Thụy vào vai Đường Tăng trong "Tây du ký" năm 1986.

Cả hai gặp nhau vào năm 1988 khi nữ tỷ phú cùng bạn bè đến nhà hát Kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà Trần Lệ Hoa tình cờ nhận ra ngay đó là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký mà mình yêu thích.

Được sự tác hợp của người bạn, họ dần tìm hiểu và dành tình cảm cho đối phương. "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy thừa nhận, ông yêu vợ vì nể phục tài năng, sự thông minh, sắc sảo của bà.

Trong khi đó, Trần Lệ Hoa cho biết, bà bị hút hồn bởi vẻ ngoài nho nhã, phong cách điềm đạm của nam diễn viên kém 11 tuổi ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác lớn, địa vị của hai người trong xã hội khiến họ đối mặt với nhiều lời dèm pha. Bà Trần Lệ Hoa hơn chồng 11 tuổi và từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng 3 người con với chồng cũ. Một số người từng cho rằng, mối tình của Trì Trọng Thụy và Lệ Hoa chỉ là "kịch bản", ý kiến khác lại tin rằng, Trì Trọng Thụy tham danh vọng, tiền bạc nên mới kết hôn với đàn chị từng qua một đời chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2023, nam diễn viên lần đầu tiết lộ, ông từng từ chối lời cầu hôn của vợ tới 3 lần trước khi chung sống với bà. Thời điểm kết hôn, Trì Trọng Thụy đã 38 tuổi còn bà Trần Lệ Hoa sắp bước vào tuổi 50.

Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy lui về làm hậu phương cho vợ. Công chúng không còn thấy nam diễn viên điển trai trên màn ảnh, sân khấu kịch. Thay vào đó, ông sánh đôi với vợ trong các sự kiện của giới doanh nhân.

Bà Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy không có con chung. Nữ tỷ phú có 3 con riêng với chồng cũ. Dù không con chung, song cả hai vẫn hài lòng với cuộc sống.

Điều đặc biệt ít người biết từng được bà Trần Lệ Hoa tiết lộ là 2 vợ chồng dù bên nhau hơn 30 năm nhưng chưa từng gọi 2 tiếng “vợ chồng”. Trì Trọng Thụy thì luôn gọi Trần Lệ Hoa là "chủ tịch", còn Trần Lệ Hoa gọi ông là "thầy Trì".

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú - Ảnh 2.

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú - Ảnh 3.

Trì Trọng Thụy luôn đồng hành bên bà xã.

Từ khi về chung nhà, dư luận vẫn luôn có cái nhìn hoài nghi về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên cả hai vẫn ở bên nhau hạnh phúc suốt hàng chục năm. Họ cũng là minh chứng rõ ràng về việc tình yêu không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần sự chân thành và tin tưởng.

Sau 30 năm chung sống, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về cuộc hôn nhân của họ. Nói về cuộc hôn nhân của mình, nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi với bà ấy không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng tôn kính. Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa.

Bà ấy giàu hơn tôi, tuổi tác lại lớn hơn. Nhưng từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Tôi cũng không thể ngờ chúng tôi đã bên nhau hơn 30 năm. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, mỗi ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Vì thế, chúng tôi luôn phải nâng niu từng thời khắc bên nhau".

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú - Ảnh 4.

Cả hai có hơn 3 thập kỷ gắn bó hạnh phúc.

Theo Sohu đưa tin sáng 7/4, bà Trần Lệ Hoa vừa qua đời vì bệnh tật ở tuổi 85. Theo thông tin trên cáo phó, bà mất tại Bắc Kinh vào ngày 5/4. Thông tin về lễ tang của bà hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên truyền thông Hoa ngữ cho rằng xét đến vị thế của bà khi còn sống, chắc chắn lễ tang sẽ không đơn giản.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tỷ phú họ Trần đã từng lập di chúc. Theo đó, ba người con riêng được bà cho thừa kế 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng). Còn lại toàn bộ tài sản, Trần Lệ Hoa đều giao cả cho ông xã Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời.

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong "Ngược đường ngược nắng"Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờLần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

GĐXH - Vợ chồng son Đình Tú - Ngọc Huyền có cơ hội lần đầu đóng chung trong "Ngược đường ngược nắng" nhưng lại gây nhiều ý kiến trái chiều...

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Cùng chuyên mục

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ

'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn qua đời do chính người cháu ruột lan truyền. Gia đình người em gái của nữ diễn viên phản hồi thông tin, tỏ ra lo lắng cho chị gái.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Teyana Taylor đang gây chú ý sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi bỏ lỡ cơ hội có được tượng vàng Oscar 2026.

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

Chiến thắng của Michael B. Jordan tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

GĐXH - Thảm đỏ Oscar 2026 chứng kiến những phút giây tỏa sáng của các ngôi sao đình đám.

Xem nhiều

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Thế giới showbiz
Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz
Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz
'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top