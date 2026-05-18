Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào?

Thứ hai, 10:18 18/05/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, những vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 18/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, xuống vùng 77,386 triệu đồng/kg, tương đương 2,902 triệu đồng/lượng tại thời điểm 9h15 phút. Trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 77,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 1.

Giá bạc Phú Quý 18/5.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng có xu hướng giảm nhẹ, giá bán ra tại thời điểm 9h17 phút sáng ngày hôm nay 18/5 vẫn đang niêm yết ở vùng 77,440 triệu đồng/kg, tương đương 2,899 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 77,627 triệu đồng/kg, tương đương 2,911 triệu đồng/lượng, giảm 187.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 2.

Giá bạc Ancarat hôm nay 18/5.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 9h03 phút ngày 18/5, duy trì ở vùng 77,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,901 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,110 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 3.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 18/5.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h25 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,910 triệu đồng/lượng và khoảng 14,550 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,916 triệu đồng/lượng và khoảng 14,580 triệu đồng/5 lượng.

Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg tại các hệ thống bạc, giá bạc lại tụt mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 5.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc hôm nay cũng duy trì ở vùng 74 - 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc những ngày qua trên đà giảm, xuống vùng 74 - 75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc cả trong nước lẫn quốc tế. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.

Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào? - Ảnh 6.

Giá bạc thế giới hôm nay (18/5) tụt mạnh về vùng 74 - 75 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 15/5: Người mua bạc khấp khởi vui mừng vì giá giảm 5 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 14/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 14/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 13/5: Mở phiên sáng tiếp tục tăng lên vùng 88 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 13/5: Mở phiên sáng tiếp tục tăng lên vùng 88 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha hợp với chị em đi trong đô thị sẽ bán ở Việt Nam?

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha hợp với chị em đi trong đô thị sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda này gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, kết nối smartphone, pin lithium đi tới 100 km/lần sạc và giá chỉ từ khoảng 17 triệu đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Đồng Đô la Mỹ nhảy múa tại chợ đen, khối ngân hàng vẫn duy trì ở mức 25.131 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/5: Đồng Đô la Mỹ nhảy múa tại chợ đen, khối ngân hàng vẫn duy trì ở mức 25.131 đồng/USD

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 18/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision được lòng chị em

Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision được lòng chị em

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Yamaha vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 36 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Honda Vision.

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Mazda duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026 nhờ dải sản phẩm đa dạng từ sedan, hatchback cho tới SUV đô thị và nhiều ưu đãi lớn.

Nhà riêng trong ngõ trục đường Đại Lộ Thăng Long tăng vọt

Nhà riêng trong ngõ trục đường Đại Lộ Thăng Long tăng vọt

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà riêng trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ, giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.

Tỷ giá USD hôm nay 17/5: Đồng Đô la Mỹ đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay 17/5: Đồng Đô la Mỹ đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 17/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 17/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 17/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Đồng Đô la Mỹ giữ ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Đồng Đô la Mỹ giữ ở mức cao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 16/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xem nhiều

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

Giá cả thị trường

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

Giá cả thị trường
Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top