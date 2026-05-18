Giá bạc hôm nay 18/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng, giảm như nào?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 18/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, những vẫn duy trì quanh vùng 77 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 18/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, xuống vùng 77,386 triệu đồng/kg, tương đương 2,902 triệu đồng/lượng tại thời điểm 9h15 phút. Trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 77,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng có xu hướng giảm nhẹ, giá bán ra tại thời điểm 9h17 phút sáng ngày hôm nay 18/5 vẫn đang niêm yết ở vùng 77,440 triệu đồng/kg, tương đương 2,899 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 77,627 triệu đồng/kg, tương đương 2,911 triệu đồng/lượng, giảm 187.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua, bảng giá niêm yết lúc 9h03 phút ngày 18/5, duy trì ở vùng 77,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,901 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,110 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 9h25 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,910 triệu đồng/lượng và khoảng 14,550 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,916 triệu đồng/lượng và khoảng 14,580 triệu đồng/5 lượng.
Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg tại các hệ thống bạc, giá bạc lại tụt mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường thế giới, giá bạc hôm nay cũng duy trì ở vùng 74 - 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce, giá bạc những ngày qua trên đà giảm, xuống vùng 74 - 75 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc cả trong nước lẫn quốc tế. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
