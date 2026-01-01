Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêu
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...
Tôi 30 tuổi, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, từng được xem là kén chọn trong mắt người quen. Sau nhiều năm làm truyền thông, tôi được tuyển vào một tập đoàn lớn, nơi mà áp lực đi kèm với danh tiếng, cơ hội luôn song hành cùng cạnh tranh. Đây là công việc phù hợp nhất với năng lực của tôi, đồng thời cũng mang lại mức thu nhập cao nhất từ trước đến nay.
Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải đi cùng sếp trong các chuyến công tác, họp đối tác, sự kiện nội bộ… Nhiều khi chỉ là những buổi làm việc kéo dài trong phòng họp khách sạn, những lần chạy chương trình từ sáng sớm hay những chuyến xe đêm mệt mỏi sau khi mọi việc đã xong…
Sếp chỉ hơn tôi vài tuổi. Ở độ tuổi U40, anh không có vẻ hào nhoáng thường thấy ở các lãnh đạo trẻ mà phong cách điềm đạm và từ tốn. Anh ít nói, nhưng khi nói thì rõ ràng. Anh không thúc ép nhân viên bằng mệnh lệnh mà bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, anh là người kỹ tính nhưng trong cách cư xử lại rất chu đáo.
Anh là người nhắc tôi ăn gì đó khi lịch làm việc quá dày và hỏi han tôi chuẩn bị đủ tài liệu trước cuộc họp hay chưa. Không thân mật, không vượt ranh giới, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình được nhìn nhận.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự ngưỡng mộ dành cho một người sếp tốt. Nhưng cảm xúc ấy thay đổi rất chậm, đến mức tôi không kịp nhận ra thời điểm nó không còn an toàn. Tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết. Tôi nhớ giọng nói của anh trong các cuộc họp. Nhiều lúc tôi giật mình vì vô thức tìm anh giữa đám đông trong những buổi làm việc chung. Có những lúc ngồi trước màn hình máy tính, đầu óc tôi lại nghĩ về anh, nhớ ánh mắt anh nhìn xuống tập tài liệu, hay dáng anh đứng trầm ngâm ở hành lang khách sạn.
Tôi hoảng sợ khi nhận ra hình ảnh của anh xuất hiện quá thường xuyên trong suy nghĩ của mình. Không phải trong một khoảnh khắc rung động bốc đồng, mà là sự chiếm chỗ âm thầm, dai dẳng. Tôi tự nhủ phải dừng lại, anh là sếp của mình.
Và hơn hết, tôi biết anh là người đã có ràng buộc. Anh chưa kết hôn, nhưng tôi nghe đồng nghiệp nói anh đã đính hôn. Thông tin không rõ ràng, không ai bàn tán nhiều, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để tôi hiểu mình không có quyền tiến thêm bất cứ bước nào. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba và càng không muốn tự đẩy mình vào một tình huống sai ngay từ đầu.
Thế nhưng, lý trí mạnh mẽ bao nhiêu thì cảm xúc lại càng khó kiểm soát bấy nhiêu. Tôi bắt đầu sợ những chuyến đi chung, sợ những cuộc họp kéo dài chỉ có hai người, sợ cả những khoảnh khắc rất bình thường nơi công sở. Tôi sợ một ngày nào đó, chỉ một sơ suất nhỏ, tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Đã có lúc tôi nghĩ đến việc nghỉ việc để rời khỏi môi trường này, rời khỏi người khiến tôi rối bời. Nhưng tôi lại thấy rất khó khăn, bởi ở tuổi 30, không dễ để tìm được một công việc phù hợp, thu nhập tốt, đúng chuyên môn và có tương lai rõ ràng.
Giờ đây, tôi vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, vẫn đứng đúng vị trí của một nhân viên nhưng bên trong, con tim tôi ngày càng loạn nhịp trước anh. Tôi không biết mình phải quyết định như thế nào cho đúng nữa.
Nghe được câu con gái cầu xin trong phòng bệnh của bà nội, tôi đứng ở cửa mà chết lặng, chân tay lạnh ngắtTâm sự - 4 giờ trước
Mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên.
10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồngTâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trong giây phút ấy, nhìn đứa trẻ khát sữa, tôi đã ngỏ ý với chồng xin nhận nuôi bé. Anh vô cùng bất ngờ, anh cũng muốn thế nhưng lại sợ tôi buồn vì dù sao hai người cũng từng có một quá khứ sâu đậm.
Vợ chồng cãi nhau nảy lửa vì nghỉ Tết Dương lịch 4 ngàyTâm sự - 9 giờ trước
Nghỉ Tết Dương lịch tôi đã định về ngoại, bởi cả năm qua tôi mới chỉ về quê 1 lần, thế nhưng chồng tôi lại gạt phắt đi vì lý lẽ anh là con trai một, lễ tết phải về nội.
Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hônTâm sự - 16 giờ trước
Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.
Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'Tâm sự - 1 ngày trước
Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.
Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâuTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...
Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mìnhTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.
“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thaiTâm sự - 2 ngày trước
“Sống thử” vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.
Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?
Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lạiTâm sự - 3 ngày trước
Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.
Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'Tâm sự
GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?