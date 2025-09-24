Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chung

Thứ tư, 20:23 24/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Trần (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

10 năm sau ngày tốt nghiệp đại học, lớp chúng tôi cuối cùng cũng tổ chức một buổi họp mặt. Tin nhắn từ lớp trưởng vang lên trong nhóm chat: “Ngày 18 này, ai rảnh thì về Bắc Kinh gặp nhau một bữa nhé”. Chỉ trong vài tiếng, hơn nửa lớp xác nhận tham dự. Tôi cũng thu xếp công việc, mua vé tàu đêm, lòng háo hức xen lẫn hồi hộp.

Ngày ấy, chúng tôi từng cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn ở ký túc xá chật chội, chia nhau gói mì, cùng thức trắng ôn thi. Giờ gặp lại, mỗi người đều mang một dáng vẻ mới: có người thành đạt, đi xe sang, nói chuyện về dự án triệu tệ; có người an phận, lương vừa đủ chi tiêu; và cũng có người trông thấy rõ sự vất vả in hằn trên gương mặt.

Lời kêu gọi bị từ chối

Trong bữa tiệc, giữa tiếng cười ồn ào, tôi để ý đến Lưu Vỹ – cậu bạn từng là “cây hài” của lớp. Giờ đây, cậu ngồi lặng lẽ ở góc, áo sơ mi bạc màu. Khi tôi lại gần trò chuyện, mới biết hai năm nay Vỹ mất việc, vợ bệnh nặng, con nhỏ đang học tiểu học. Cả gia đình dựa vào số tiền ít ỏi từ công việc làm thêm.

Câu chuyện khiến tôi trăn trở. Trong lúc mọi người đang hăng say kể về thành tích, tôi bất chợt đứng dậy nói: “Chúng ta từng là bạn học, từng cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Hôm nay gặp lại sau 10 năm, chi bằng mỗi người góp một chút, giúp Vỹ vượt qua giai đoạn này. Không nhiều thì ít, nhưng là tấm lòng.”

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Một vài ánh mắt nhìn tôi đầy bối rối, số khác thì cụng ly tiếp tục cười nói như chưa nghe thấy. Có người khẽ bảo: “Việc ai nấy lo, ai cũng có khó khăn cả.” Lớp trưởng cười gượng: “Ý kiến tốt, nhưng có lẽ chúng ta nên bàn sau.”

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi không nói thêm. Trong lòng hiểu rõ, sự nhiệt tình của mình có thể làm mất vui. Nhưng tôi tin rằng tình bạn 10 năm vẫn có thể nhen nhóm một chút sẻ chia. Bữa tiệc kết thúc, tôi lặng lẽ rời đi, còn nhắn riêng cho vài người bạn thân thiết, hy vọng họ có thể giúp đỡ Vỹ đôi chút.

Phát hiện bị loại khỏi nhóm lớp 

Tối về đến nhà, mở điện thoại, tôi giật mình khi thấy mình đã bị chặn khỏi nhóm lớp. Tin nhắn “bạn không còn trong nhóm” hiện ra lạnh lùng. Có lẽ, sự thẳng thắn của tôi đã khiến nhiều người khó chịu.

Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là ngay trong đêm, 3 người bạn cũ nhắn tin riêng cho tôi. Họ không nói nhiều, chỉ hỏi số tài khoản của Lưu Vỹ. Một người chuyển ngay 5.000 NDT, một người gửi 2.000 NDT, còn lại hứa sẽ đến tận nhà thăm. Tôi lập tức kết nối với Vỹ, để cậu nhận được sự hỗ trợ. Qua giọng run run trong điện thoại của cậu bạn, tôi nghe được sự biết ơn thật lòng: “Tôi không ngờ, sau bao năm vẫn còn người nhớ đến mình.”

Lúc đó, tôi bỗng thấy mọi điều mình làm đều xứng đáng. Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm. Không phải ai trong lớp cũng thờ ơ, chỉ cần một vài người còn giữ tình nghĩa xưa, đã đủ để một cuộc đời bớt đi gánh nặng.

Sau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơnSau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơn

GĐXH - Họp lớp 10 năm sau ngày rời ghế nhà trường, vẫn những gương mặt quen thuộc, nhưng phía sau nụ cười là cả một hành trình dài đầy thăng trầm.

Đinh Anh (Theo Toutiao)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

3 'chỗ nguy hiểm' mà người già khôn ngoan tuyệt đối không tiêu tiền vào để nghỉ hưu an nhàn

Bị sa thải ở tuổi 35: Khủng hoảng tuổi trung niên không đáng sợ nếu bạn biết 5 điều này

Bị sa thải ở tuổi 35: Khủng hoảng tuổi trung niên không đáng sợ nếu bạn biết 5 điều này

Khám phá bí mật thú vị: 12 cung hoàng đạo và loại trái cây đại diện

Khám phá bí mật thú vị: 12 cung hoàng đạo và loại trái cây đại diện

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Tuổi xế chiều cô đơn, cụ ông nhận được tình thương từ hàng xóm và cái kết xúc động đến bật khóc

Tuổi xế chiều cô đơn, cụ ông nhận được tình thương từ hàng xóm và cái kết xúc động đến bật khóc

Cùng chuyên mục

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Tâm sự - 16 giờ trước

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngất

Tâm sự - 1 ngày trước

Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổ

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vợ sắp cưới của tôi nói rằng những ưu điểm của tôi chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha

Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày cha

Tâm sự - 2 ngày trước

Ngày mang tiền đến cúng 49 ngày cha, cô em út vì bị 2 anh trai đối xử tệ bạc mà nghẹn ngào trút hết nỗi lòng bấy lâu.

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự - 4 ngày trước

Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Xem nhiều

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần

Tâm sự

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự
Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự
Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Tâm sự
Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top