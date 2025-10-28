Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành
GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.
Nghệ sĩ Hữu Châu mới đây khiến khán giả xúc động khi chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng chan chứa tình cảm về hộp phấn má hồng ông tặng cho Lương Thế Thành cách đây hơn 21 năm. Một món đồ tưởng chừng bình thường, nhưng lại chứa đựng cả tình đồng nghiệp và hành trình gắn bó dài lâu trong nghề.
Trên trang cá nhân, Hữu Châu kể: "Nhớ hồi năm 2004, Lương Thế Thành mới chân ướt chân ráo về Sân khấu Idecaf. Lúc đó còn đóng vai nhỏ, vai quần chúng, chưa có đủ đồ hóa trang. Thấy vậy, tui cho nó hộp phấn má hồng này. Nay coi nó diễn Duyên thệ, thấy vẫn còn xài, phấn vẫn còn nhiều… Hên là phấn nụ Huế càng để lâu dồi lên mặt càng đẹp càng mịn. Mới đó mà 21 năm rồi, tự nhiên thấy vui vui trong lòng."
Câu chuyện giản dị ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều khán giả xúc động khi biết suốt hơn hai thập kỷ qua, Lương Thế Thành vẫn trân trọng giữ món quà nhỏ của người anh trong nghề. Hộp phấn má hồng theo anh từ những buổi diễn đầu tiên, qua bao năm tháng đứng trên sân khấu, trở thành vật kỷ niệm thiêng liêng, như một lời nhắc nhở về những ngày chập chững bước vào nghề và tình cảm của đàn anh.
Tuần qua, khi cùng diễn vở Duyên thệ tại Sân khấu kịch Thiên Đăng, Hữu Châu bất ngờ khi thấy đàn em vẫn mang theo hộp phấn năm nào. Ông bật cười: "Trời, mày vẫn còn giữ hả? Phấn vẫn còn hén." Câu nói đùa ấy chứa đựng niềm vui, cả một chút xúc động lặng lẽ của người nghệ sĩ lâu năm khi thấy tình cảm mình trao đi vẫn được giữ nguyên vẹn sau từng ấy năm.
Dưới phần bình luận, Lương Thế Thành để lại lời nhắn: "Cái hộp này em xài chắc tới già anh ơi. Đợi tới lúc em già anh cho em xin hộp khác nha." Hữu Châu hóm hỉnh đáp: "Đợi đến lúc mày già chắc tao đã đi xa lắm rồi đó đa." Câu đối đáp mộc mạc nhưng khiến bao người đọc nghèn nghẹn. Ẩn sau những dòng chữ ngắn là sự thân thiết của hai thế hệ nghệ sĩ vừa như anh em, vừa như thầy trò gắn bó qua bao năm tháng sân khấu.
Bên dưới bài viết, diễn viên Thúy Diễm, vợ của Lương Thế Thành, cũng dí dỏm bình luận: "Phải chăng cái hộp đó là của hồi môn anh cho ổng." Câu nói vui ấy càng làm không khí thêm ấm áp, gần gũi.
Nhiều đồng nghiệp, khán giả để lại bình luận bày tỏ sự xúc động. Có người nói họ "thấy cả một thời thanh xuân của sân khấu Idecaf" trong hộp phấn cũ, có người lại ngưỡng mộ tình cảm chân thành giữa những nghệ sĩ. Một khán giả viết: "Trong thế giới ồn ào hôm nay, một hộp phấn giữ được hơn 20 năm không chỉ là chuyện hiếm, mà còn là minh chứng cho sự tử tế và lòng trân trọng nghề."
Với nghệ sĩ Hữu Châu, hộp phấn 21 năm ấy không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là minh chứng cho những điều giản dị làm nên tình đồng nghiệp. Còn với Lương Thế Thành, đó là kỷ vật quý – một phần tuổi trẻ, một phần ký ức và là động lực để anh bước tiếp trên hành trình nghệ thuật.
