'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

Siết chặt "chặn cung"

Theo Công an TP Huế, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý hình sự 243 vụ với 451 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 55 vụ và 82 đối tượng so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh thành công, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin, cần sa cùng nhiều vũ khí, phương tiện phạm tội.

Xét xử các bị cáo trong đường dây ma túy.

Điển hình, lực lượng chức năng triệt phá thành công một chuyên án ma túy xuyên tỉnh, thu giữ gần 30kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Bảo Vũ (SN 1993). Qua đó cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, đồng thời khẳng định hiệu quả của các biện pháp đấu tranh.

Ngoài ra, năm 2025, TP Huế có 12/40 đơn vị hành chính cấp xã (30%), đạt tiêu chí không ma túy theo Quyết định số 28/2025/QĐ TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, vượt 10% chỉ tiêu được giao. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng các địa bàn "sạch" ma túy trong thời gian tới.

Công an TP Huế cũng tham mưu ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt, đề xuất Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 quyết nghị nhiệm vụ "100% xã, phường không có ma túy" vào Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Huế cũng xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác này.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đồng thời chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoại biên, hình thành "vành đai biên giới xanh" nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các dịch vụ nhạy cảm, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Song song với công tác "chặn cung", Công an TP Huế cho rằng công tác "giảm cầu" là then chốt, là giải pháp căn cơ, lâu dài trong công cuộc đẩy lùi ma túy.

Hiện thực hóa mục tiêu "thành phố không ma túy"

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát biểu tại buổi đối thoại - đồng hành phòng chống ma túy.

"Lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, với lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, tình hình ma túy trên địa bàn được kiểm soát, không để phát sinh trên diện rộng", Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn chia sẻ.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, xây dựng thành phố không ma túy sẽ là thách thức, với nhiều khó khăn, toàn lực lượng Công an sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, toàn trí, quyết tâm, quyết liệt cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành mục tiêu quan trọng này.

Trong đó, tập trung giải một số vấn đề mang tính cấp bách, trọng tâm là kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với "3 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực, tăng quản lý thông minh, chuyển đổi số trong phòng, chống ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế kiểm tra tại cơ sở cai nghiện.

"Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin tưởng rằng sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố lành mạnh, an ninh, an toàn, bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển sự nghiệp, xây dựng hình ảnh một đô thị di sản văn minh, xanh - sạch - an toàn, đáng sống trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế", lãnh đạo Công an TP Huế chia sẻ.

Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, ngày 28/1/2026, UBND TP Huế ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không ma túy, với mục tiêu đến hết năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Theo lộ trình, phấn đấu hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá...