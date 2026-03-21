'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy
GĐXH - Công an TP Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ "chặn cung" đến "giảm cầu, từng bước dựng "lá chắn" nhiều lớp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân.
Siết chặt "chặn cung"
Theo Công an TP Huế, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý hình sự 243 vụ với 451 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 55 vụ và 82 đối tượng so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh thành công, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin, cần sa cùng nhiều vũ khí, phương tiện phạm tội.
Điển hình, lực lượng chức năng triệt phá thành công một chuyên án ma túy xuyên tỉnh, thu giữ gần 30kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Bảo Vũ (SN 1993). Qua đó cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, đồng thời khẳng định hiệu quả của các biện pháp đấu tranh.
Ngoài ra, năm 2025, TP Huế có 12/40 đơn vị hành chính cấp xã (30%), đạt tiêu chí không ma túy theo Quyết định số 28/2025/QĐ TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, vượt 10% chỉ tiêu được giao. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng các địa bàn "sạch" ma túy trong thời gian tới.
Công an TP Huế cũng tham mưu ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt, đề xuất Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 quyết nghị nhiệm vụ "100% xã, phường không có ma túy" vào Nghị quyết Đại hội.
Đồng thời, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Huế cũng xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác này.
Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đồng thời chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoại biên, hình thành "vành đai biên giới xanh" nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các dịch vụ nhạy cảm, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
Song song với công tác "chặn cung", Công an TP Huế cho rằng công tác "giảm cầu" là then chốt, là giải pháp căn cơ, lâu dài trong công cuộc đẩy lùi ma túy.
Hiện thực hóa mục tiêu "thành phố không ma túy"
Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy.
"Lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, với lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, tình hình ma túy trên địa bàn được kiểm soát, không để phát sinh trên diện rộng", Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn chia sẻ.
Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, xây dựng thành phố không ma túy sẽ là thách thức, với nhiều khó khăn, toàn lực lượng Công an sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, toàn trí, quyết tâm, quyết liệt cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành mục tiêu quan trọng này.
Trong đó, tập trung giải một số vấn đề mang tính cấp bách, trọng tâm là kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với "3 giảm": giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực, tăng quản lý thông minh, chuyển đổi số trong phòng, chống ma túy.
"Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin tưởng rằng sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố lành mạnh, an ninh, an toàn, bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển sự nghiệp, xây dựng hình ảnh một đô thị di sản văn minh, xanh - sạch - an toàn, đáng sống trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế", lãnh đạo Công an TP Huế chia sẻ.
Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, ngày 28/1/2026, UBND TP Huế ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không ma túy, với mục tiêu đến hết năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy.
Theo lộ trình, phấn đấu hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá...
Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà NộiPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngàyPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.
Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý BìnhPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túyPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.
Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thúPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.
Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr PipsPháp luật - 23 giờ trước
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ CampuchiaPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.
Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.
Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.
Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụPháp luật
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.