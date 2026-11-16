Quyết định gây sốc của siêu mẫu Anh Thư

Trong tập 7 "The Face Vietnam 2026" đã được phát sóng, Top 11 bước vào lớp Masterclass được thiết kế khá đặc biệt như buổi casting phim dưới sự hướng dẫn của NSND Lê Khanh - nghệ sĩ gạo cội với bề dày kinh nghiệm diễn xuất, cùng đạo diễn Nguyễn Chung. Thông qua những tình huống thực tế, các thí sinh có cơ hội trau dồi khả năng nhập vai, khai thác chiều sâu cảm xúc và nâng cao kỹ năng biểu đạt trước ống kính.

Top 11 thí sinh cùng ba vị huấn luyện viên bước vào một không gian ngoài trời hoàn toàn mới tại khu vườn mang đậm hơi thở Pháp với vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển và đầy chất thơ. Tại đây, ba đội sẽ có 180 phút để thực hiện Fashion Film dài không quá 120 giây, quảng bá cho thương hiệu. Trong thử thách lần này, các đội được trao quyền chủ động với kịch bản mở xoay quanh chủ đề chung “Cuộc hẹn định mệnh”.

Các HLV gặp nhiều áp lực về thời gian và thiết lập đường dây câu chuyện cho 3 phim thời trang. Ảnh: VTV/CTCC

Vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa trực tiếp chọn bối cảnh và điều phối từng thành viên trong một không gian rộng lớn, ba vị huấn luyện viên không tránh khỏi những phút giây tất bật trước áp lực thời gian.

Thử thách càng thêm nan giải với HLV Võ Hoàng Yến khi đội hình còn đến 5 thí sinh, đòi hỏi cô phải tính toán kỹ lưỡng để mỗi cá nhân đều có đất diễn, đồng thời kết nối thành một câu chuyện xuyên suốt và đủ sức lôi cuốn người xem. Dù chỉ còn lại ba thí sinh nhưng đội của HLV H’Hen Niê cũng không tránh khỏi những màn thể hiện thiếu đồng đều. Trong khi đó, HLV Anh Thư bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm đã phát huy được lợi thế.

Cuối cùng chiến thắng đã một lần nữa về với đội của HLV Anh Thư. Ảnh: VTV/CTCC

Với đội hình thể hiện đồng đều, cùng kịch bản được xây dựng chỉn chu, sáng tạo và cách truyền tải đầy ấn tượng, đội HLV Anh Thư đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục, xuất sắc giành chiến thắng đầy thuyết phục trong tập này.

Trước thời khắc quyết định những cái tên phải bước vào căn phòng loại trừ, HLV Võ Hoàng Yến bất ngờ đưa ra nước đi đầy mạo hiểm khi quyết định sử dụng chính những thí sinh mạnh để đấu trí với HLV Anh Thư. Theo đó, Mai Bảo Vinh và Minh Anh trở thành hai cái tên được lựa chọn, dù cả hai đều là những nhân tố nổi bật trong đội hình.

Mai Bảo Vinh (phải) khiến HLV Anh Thư bất ngờ khi xuất hiện ở phòng loại. Ảnh: VTV/CTCC

Sau nhiều cân nhắc, HLV Anh Thư vẫn đưa ra quyết định đầy tính chiến thuật khi loại cùng lúc hai “chiến binh” mạnh là Mai Bảo Vinh và Minh Anh của đội HLV Võ Hoàng Yến, đồng nghĩa với việc Đỗ Hoàng Sơn và Vũ Quỳnh Hải Yến thuộc đội HLV H’Hen Niê được bảo toàn.

HLV Anh Thư gây sốc khi loại cùng lúc 2 thí sinh từ đội HLV Võ Hoàng Yến. Ảnh: VTV/CTCC

Như vậy, sau quyết định loại gây sốc của HLV Anh Thư, số lượng thành viên của mỗi đội chỉ còn 3 thí sinh. Dù là người giành 3 chiến thắng liên tiếp nhưng siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã để mất những thí sinh tiềm năng, có khả năng biến hóa trong đội hình vì tính toán chiến thuật có phần sai lầm, quá cầu toàn.

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