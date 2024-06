Hưng Yên: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được hưởng

Quảng Ngãi: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp nhận được GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Hưng Yên

Theo Nghị quyết, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kiện toàn, thống nhất 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng.

Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí 3 thành viên (gồm Tổ Trưởng, Tổ Phó và Tổ viên)…

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhận được mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng được hưởng 2.340.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó được hưởng 1.980.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên được hưởng 1.620.000 đồng/người/tháng.

HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua Nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và một số chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ bằng mức quy định đối với các trường hợp tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Không áp dụng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những người đang được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo chế độ hưu trí hoặc các chế độ khác theo quy định…

Chế độ kiêm nhiệm

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được kiêm nhiệm không quá 2 chức danh quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Ngoài ra, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi làm nhiệm vụ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15 thì được hưởng mức bồi dưỡng là 70.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 7 ngày trong một tháng.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia Bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ hoặc được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ theo các trường hợp được quy định tại Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì thân nhân thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ngoài được hưởng trợ cấp theo quy định hiện hành; được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần bằng 9.000.000 đồng và trợ cấp tiền mai táng phí bằng 15.000.000 đồng.