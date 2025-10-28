Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 28/10, thời điểm trên, chiếc xe bồn mang biển kiểm soát Hà Nội, đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên một tuyến đường trong Khu công nghiệp Phố Nối A.

Khi đi qua đoạn đường có barie giới hạn chiều cao, phần bồn chứa nhiên liệu phía sau của xe đã va chạm và bị mắc kẹt vào thanh chắn ngang. Chỉ vài phút sau sự cố, phần bồn chứa nhiên liệu bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Video được người dân ghi lại.

Video do người dân ghi lại từ một chiếc ô tô khác cho thấy khoảnh khắc chiếc xe bồn phát nổ tạo ra một quầng lửa lớn, sáng rực. Vụ nổ khiến hàng loạt mảnh vỡ bắn ra xung quanh, một số người đi đường đã phải vứt bỏ phương tiện, tháo chạy thoát thân.

Sức nóng của ngọn lửa khiến bạt che của một số xe tải gần đó bị biến dạng. Đáng lo ngại hơn, có thông tin cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ nổ, tài xế xe bồn vẫn đang ở trong cabin.

Lực lượng chức năng khẩn trương khống chế ngọn lửa. Ảnh: NDCC

Vụ việc cũng khiến giao thông trên tuyến đường qua hiện trường bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài hơn hai ki-lô-mét do lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và điều tra.

Hiện tại, thông tin về thương vong và nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.