Đà Nẵng: Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi lấp 2 nhà dân

Thứ ba, 12:14 28/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, ngọn đồi ở thôn 1 bất ngờ đổ ập đã vùi lấp 2 ngôi nhà của người dân.

Theo TPO, rạng sáng nay 28/10, ngọn đồi ở thôn 1 xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ ập làm sập hoàn toàn 2 nhà dân, rất may không có thiệt hại về người.

Chia sẻ trên Báo Công thương, ông Châu Minh Nghĩa (Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng nay (ngày 28/10), ngọn đồi ở thôn 1 xã Trà Leng bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp 2 ngôi nhà ở phía dưới. "Đây là nhà của anh Hồ Văn Linh (4 khẩu) và Hồ Văn Lên (2 khẩu). Rất may trước đó, những gia đình này được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã di dời qua nơi tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người", ông Nghĩa nói.

Đà Nẵng: Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi lấp 2 nhà dân - Ảnh 1.

Khoảng 4 giờ sáng 28/10, ngọn đồi bất ngờ đổ ập xuống vùi lấy 2 ngôi nhà ở xã Trà Leng. Ảnh: TPO

Người dân sống tại khu vực sạt lở cho biết, ngọn đồi đổ sập sau một tiếng nổ lớn. Đất tràn xuống vùi lấp hoàn toàn hai ngôi nhà. Do tình hình mưa lũ phức tạp nên họ chỉ kịp di chuyển đến nơi tránh trú, còn lại nhiều tài sản vẫn để trong nhà.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thiệt hại ban đầu. Hiện, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đang lên để trợ giúp địa phương khắc phục hậu quả của sạt lở.

Đà Nẵng: Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi lấp 2 nhà dân - Ảnh 2.

Hai ngôi nhà biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Dương

Trước đó, ngay trong đêm 27/10, đồi núi phía sau trụ sở xã Trà Leng cũng xuất hiện dấu hiệu sạt lở, nước từ đồi cao tràn vào phòng làm việc. Sau đó, UBND xã đã khẩn trương di dời hồ sơ, máy móc, thiết bị và toàn bộ cán bộ, lực lượng dân phòng đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết thêm, trước đây, khu đồi này từng có dấu hiệu sạt lở, bờ kè đã được xây dựng nhưng mưa lớn liên tục những ngày qua khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

"Chúng tôi đã đưa tài sản và cán bộ sang nhà dân gần đó để đảm bảo an toàn. Trong sáng nay (28/10), chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ nguy hiểm và kiến nghị phương án xử lý tiếp theo", ông Nghĩa thông tin.

Chuyên gia lý giải vì sao miền Trung đặc biệt mưa lớn, nhiều nơi chìm trong biển nướcChuyên gia lý giải vì sao miền Trung đặc biệt mưa lớn, nhiều nơi chìm trong biển nước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, Trung Bộ đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố gây mưa, do đó từ nay đến 29/10 khu vực vẫn có nhiều điểm mưa rất to.

Sạt lở đất vùi lấp nhà dân, 2 người chết, 3 người bị thươngSạt lở đất vùi lấp nhà dân, 2 người chết, 3 người bị thương

Trong đêm tối, đất đá từ trên đồi cao bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp 2 căn nhà dân khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

 

L.Vũ (th)
