Đà Nẵng: Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi lấp 2 nhà dân
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, ngọn đồi ở thôn 1 bất ngờ đổ ập đã vùi lấp 2 ngôi nhà của người dân.
Theo TPO, rạng sáng nay 28/10, ngọn đồi ở thôn 1 xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ ập làm sập hoàn toàn 2 nhà dân, rất may không có thiệt hại về người.
Chia sẻ trên Báo Công thương, ông Châu Minh Nghĩa (Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng nay (ngày 28/10), ngọn đồi ở thôn 1 xã Trà Leng bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp 2 ngôi nhà ở phía dưới. "Đây là nhà của anh Hồ Văn Linh (4 khẩu) và Hồ Văn Lên (2 khẩu). Rất may trước đó, những gia đình này được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã di dời qua nơi tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người", ông Nghĩa nói.
Người dân sống tại khu vực sạt lở cho biết, ngọn đồi đổ sập sau một tiếng nổ lớn. Đất tràn xuống vùi lấp hoàn toàn hai ngôi nhà. Do tình hình mưa lũ phức tạp nên họ chỉ kịp di chuyển đến nơi tránh trú, còn lại nhiều tài sản vẫn để trong nhà.
Nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thiệt hại ban đầu. Hiện, Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 đang lên để trợ giúp địa phương khắc phục hậu quả của sạt lở.
Trước đó, ngay trong đêm 27/10, đồi núi phía sau trụ sở xã Trà Leng cũng xuất hiện dấu hiệu sạt lở, nước từ đồi cao tràn vào phòng làm việc. Sau đó, UBND xã đã khẩn trương di dời hồ sơ, máy móc, thiết bị và toàn bộ cán bộ, lực lượng dân phòng đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết thêm, trước đây, khu đồi này từng có dấu hiệu sạt lở, bờ kè đã được xây dựng nhưng mưa lớn liên tục những ngày qua khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.
"Chúng tôi đã đưa tài sản và cán bộ sang nhà dân gần đó để đảm bảo an toàn. Trong sáng nay (28/10), chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ nguy hiểm và kiến nghị phương án xử lý tiếp theo", ông Nghĩa thông tin.
GĐXH - Do mưa to, lũ trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tuy nhiên mưa vẫn tiếp diễn ở khu vực miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, Trung Bộ đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố gây mưa, do đó từ nay đến 29/10 khu vực vẫn có nhiều điểm mưa rất to.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi Trung Bộ tiếp diễn có mưa to.
GĐXH - Với hành vi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế xe bồn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Do mưa lớn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.
GĐXH - Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi; Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn, tin tưởng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển...
Trong lúc mưa lớn, một phụ nữ ở Đà Nẵng đang chạy xe máy đi chợ bán cá không may bị gió lớn thổi xuống vực, dẫn đến tử vong.
Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.
