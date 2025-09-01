Ngắm lại trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc qua Quảng trường Ba Đình trước ngày đại lễ

1 giờ trước

Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.