Ngắm lại trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc qua Quảng trường Ba Đình trước ngày đại lễ
Những ngày qua, biên đội 10 trực thăng nhiều lần tung cánh, kéo theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ bay qua Quảng trường Ba Đình, gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào trước thềm đại lễ 2/9.
Ghi nhận tại Sân bay Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), nhiều ngày qua, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức các chuyến bay huấn luyện, chuẩn bị cho màn bay biểu diễn kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ diễn ra vào hồi 6 giờ 30 phút sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.
Biên đội 10 trực thăng Mi-8 và Mi-17 thuộc các Trung đoàn Không quân 917, 916 và 930 được trang bị cờ Đảng và cờ Tổ quốc để thực hiện nội dung huấn luyện bay kéo cờ phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985Thời sự - 1 giờ trước
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.
Chiến sĩ Phòng không – Không quân 'tiếp sức' cho người dân xem diễu binh, diễu hànhThời sự - 2 giờ trước
Từ 15h chiều nay (1/9), Sư đoàn PK361, Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp tổ chức phát nước, bánh mì, lương khô "tiếp sức" cho người dân đến xem diễu binh, diễu hành.
80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhThời sự - 2 giờ trước
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xươngThời sự - 3 giờ trước
Đang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.
Dự báo chi tiết thời tiết khu vực Hà Nội và cả nước ngày 2/9Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt độ dao động từ 25-32 độ C.
Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 22h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hànhThời sự - 5 giờ trước
Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.
Phường Ba Đình bố trí thêm ghế cho cựu chiến binh và vận động người dân không 'cắm trại'Thời sự - 6 giờ trước
Khoảng 8 nghìn ghế ngồi cùng 6 điểm nghỉ qua đêm đã được phường Ba Đình chuẩn bị.
Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang CampuchiaThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online”.
Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dàiThời sự - 20 giờ trước
Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.