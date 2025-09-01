80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Trải qua hành trình 80 năm đầy kiêu hãnh và tự hào, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để cả nước cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ hôm nay suy ngẫm, kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần bản lĩnh, sáng tạo nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).
Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".
Cũng trong sáng 1/9, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội... đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.
Từ 15h chiều nay (1/9), Sư đoàn PK361, Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp tổ chức phát nước, bánh mì, lương khô "tiếp sức" cho người dân đến xem diễu binh, diễu hành.
Đang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.
Những ngày qua, biên đội 10 trực thăng nhiều lần tung cánh, kéo theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ bay qua Quảng trường Ba Đình, gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào trước thềm đại lễ 2/9.
Sáng ngày Quốc khánh 2/9, dự báo thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt độ dao động từ 25-32 độ C.
Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.
Khoảng 8 nghìn ghế ngồi cùng 6 điểm nghỉ qua đêm đã được phường Ba Đình chuẩn bị.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online".
Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.
