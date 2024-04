Hy hữu: Người phụ nữ 51 tuổi ở Bắc Giang bị đột quỵ 2 lần trong một ngày

Ngày 6/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa can thiệp mạch máu não thành công cứu sống ca bệnh hiếm gặp khi 2 lần bị đột quỵ não liên tiếp trong một ngày.

Theo đó, sáng 4/4, bệnh nhân nữ 51 tuổi (địa chỉ tại Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, lơ mơ, nói khó, yếu nửa người bên trái.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu não cho thấy hình ảnh tắc động mạch não giữa bên phải đoạn M1. Đặc biệt, khi điện tim cấp cứu tại giường và siêu âm tim, phát hiện tim loạn nhịp, có rung nhĩ và thấy có suy tim nặng (EF = 36%) trong khi người bệnh chưa từng phát hiện mình bị bệnh tim trước đây.

Bệnh nhân bị đột quỵ 2 lần liên tiếp trong một ngày. Ảnh BVCC

Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn cùng chuyên gia can thiệp mạch não (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) phân tích tình trạng người bệnh để đưa ra hướng điều trị thích hợp. Tuy nhiên, bất ngờ là chỉ trong thời gian ngắn khi các bác sĩ hội chẩn, người bệnh có tiến triển tốt, tự hồi phục và hết liệt gần như hoàn toàn.

Lúc này, với kinh nghiệm tiếp nhận và xử trí nhiều trường hợp đột quỵ não cấp, ThS BS Lê Hữu Khánh, Khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng các bác sĩ trong nhóm xử trí đội quỵ não cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã thống nhất phương án cho người bệnh nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Đến 14h30 cùng ngày, người bệnh có biểu hiện đột quỵ lần 2 với tình trạng liệt nửa người bên trái giống như buổi sáng. Gần như lúc này, các bác sĩ không chần chừ quyết định can thiệp cấp cứu để tái thông mạch máu não, cứu sống người bệnh.

Hai êkip can thiệp mạch máu não và gây mê hồi sức đã tiến hành lấy huyết khối động mạch não giữa bên phải bằng dụng cụ cơ học với thời gian 30 phút.

Kết quả chụp đánh giá lại cho thấy mạch máu não bị tắc đã tái thông tốt, giải phóng hoàn toàn huyết khối động mạch não giữa bên phải. Hiện tại, sau can thiệp 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết liệt, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Theo BS.CKI Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Kíp can thiệp mạch máu não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết: Do đã tiên lượng chính xác nguyên nhân và theo dõi sát sao tình trạng người bệnh nên các bác sĩ nhanh chóng can thiệp tối ưu, xử trí kịp thời đem lại kết quả phục hồi ngoạn mục cho người bệnh.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người mắc bệnh lý về tim mạch (rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh rung nhĩ) có nguy cơ đột quỵ cao nên chủ động tầm soát đột quỵ định kỳ để tránh trường hợp bị đột quỵ bất ngờ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.