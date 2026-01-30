Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 30/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 30/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 8, Công Điền, Thào Lạng, Bờ Xáng, An Trạch Đông, Vĩnh An, Giáp Nước, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 3, 12, 13, 14, 15 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, Phong Thạnh A, 1, 2, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25 - Phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 5, 7. 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 15:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 8, 9, Xóm Mới, Gò Muồng, Kinh Lớn, Nhàn Dân A, Khúc Tréo A, 10, 10A, 10B xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/02/2026 đến 13:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 14:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bình Dân, Phước Hòa- xã Hồng Dân; ấp Vĩnh Thành Lập xã Vĩnh Lộc Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 13:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Lung Lá - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Doanh Điền, Diêm Điền, Huy Điền, Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong, Lung Lá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành. Ấp Văn Đức A - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.