Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 30/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 30/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 30/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 8, Công Điền, Thào Lạng, Bờ Xáng, An Trạch Đông, Vĩnh An, Giáp Nước, Rạch Thăng - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 3, 12, 13, 14, 15 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 15:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, Phong Thạnh A, 1, 2, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25 - Phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 5, 7. 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 15:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 8, 9, Xóm Mới, Gò Muồng, Kinh Lớn, Nhàn Dân A, Khúc Tréo A, 10, 10A, 10B xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/02/2026 đến 13:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 14:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bình Dân, Phước Hòa- xã Hồng Dân; ấp Vĩnh Thành Lập xã Vĩnh Lộc Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/01/2026 đến 13:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 16:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Lung Lá - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Doanh Điền, Diêm Điền, Huy Điền, Gò Cát, Bờ Cảng - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong, Lung Lá - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành. Ấp Văn Đức A - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
