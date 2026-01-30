Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư 8 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 30/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, một phần đường Bùi Thị Trường và một phần đường Hùng Vương, đường Bông Văn Dĩa, Chung Thành Châu, Khu Hoàng Gia, đường Huỳnh Ngọc Điệp, Trần Quang Khải, Trân Bình Trong, Nguyễn Du, Ngô Gia Tự, Nguyễn Việt Khái, một phần Tôn Đức Thăng, Tôn Thất Tùng một phần đường 3 tháng 2, đường Lê Hòa Thá Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khóm Tân Thời, và một phần Khóm Tân Dân Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.63MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Công Trứ Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.76MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Huyền Trân Công Chúa, Bà Triệu, Thoại Ngọc Hầu Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.7MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trọng Ban, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ba, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mai Vinh, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/1 – 1/2/2026.
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, và một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.8 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/1 – 1/2/2026.
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm T13 Kinh 6-2, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm T15 kinh 6-5, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần kinh 7 Sắc xã Biển Bach, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần kinh 7 Sắc xã Biển Bach, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 10:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quyền Thiện xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 18 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 14:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Như, ấp Tân Tiến, xã Tân Ân; một phần ấp Xẻo Lá, ấp Xóm Mới, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
