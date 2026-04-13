iPhone 17 và Galaxy S25: Cuộc chiến khốc liệt phân khúc flagship tiêu chuẩn
Hai mẫu điện thoại flagship tiêu chuẩn luôn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người dùng mong muốn sở hữu một thiết bị di động nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm nhưng vẫn đảm bảo cấu hình đủ mạnh mẽ để sử dụng hàng ngày.
Thiết kế mỏng nhẹ đối đầu với cảm giác cầm nắm tối ưu
Về mặt ngoại hình, đại diện đến từ Samsung chiếm ưu thế về sự gọn gàng khi sở hữu màn hình 6,2 inch, giúp tổng thể máy mỏng hơn, bề ngang hẹp hơn và nhẹ hơn đối thủ khoảng 15 gram. iPhone 17 có kích thước màn hình 6,3 inch lớn hơn nhưng vẫn duy trì được cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái và không hề bị cấn.
Cả hai thiết bị đều sử dụng ngôn ngữ thiết kế sang trọng với mặt lưng kính nhám và khung viền kim loại nhám, kết hợp cùng các tùy chọn màu sắc pastel trẻ trung, nhẹ nhàng. Lớp phủ nhám này giúp hạn chế tối đa việc bám mồ hôi và dấu vân tay, dù nó khiến bề mặt máy trở nên khá trơn trượt khi cầm trần.
Ngoài ra, cả hai đều được trang bị tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 cao cấp, nhưng sản phẩm của Samsung tiện dụng hơn đôi chút khi vẫn duy trì hai khay SIM vật lý.
Cuộc đua màn hình và chất lượng âm thanh
Khoảng cách về chất lượng hiển thị đã bị san lấp khi Apple trang bị cho thiết bị của mình viền màn hình cực kỳ mỏng cùng công nghệ ProMotion, cho phép tần số quét tự động thay đổi từ 1 đến 120Hz. Khi so sánh trực tiếp độ sáng, dù iPhone 17 công bố thông số lên tới 3000 nits so với 2600 nits của đối thủ, nhưng thử nghiệm thực tế dưới đèn chiếu 300W lại cho thấy màn hình Samsung sáng hơn một chút.
Dù vậy, người dùng cần lưu ý rằng màn hình của cả hai thiết bị đều sẽ giảm sáng rất mạnh khi máy bị nóng lên trong quá trình sử dụng ngoài trời nắng. Về phần âm thanh, cụm loa của đại diện Apple thể hiện sự vượt trội với chất âm ấm, dễ chịu và tái tạo giọng hát ca sĩ vừa vặn, trong khi loa của đối thủ có phần hơi chói và chưa tạo được chiều sâu.
Hiệu năng mạnh mẽ và sự áp đảo của Galaxy AI
iPhone 17 mang trong mình con chip Apple A19, trong khi Galaxy S25 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng dung lượng RAM tiêu chuẩn 12GB. Mặc dù các phần mềm chấm điểm benchmark như AnTuTu thường cho đại diện Android điểm số cao hơn, nhưng khi chạy thực tế bài kiểm tra độ ổn định 3D Mark Stress Test, sản phẩm Apple lại xuất sắc duy trì hiệu năng ở mức hơn 60%, so với mức khoảng 45% của đối thủ. Việc trang bị màn hình 120Hz cũng giúp chiếc điện thoại chạy iOS mở khóa toàn bộ tiềm năng khi chơi các tựa game đồ họa cao.
Đổi lại, ở mảng trí tuệ nhân tạo, thiết bị của Samsung hoàn toàn áp đảo nhờ hệ sinh thái Galaxy AI hoạt động cực kỳ ổn định và hỗ trợ tốt tiếng Việt. Trong khi đó, Apple Intelligence hiện tại vẫn đang ở những phiên bản thử nghiệm và còn nhiều hạn chế.
Định hướng camera khác biệt
Camera của hai sản phẩm hướng đến những trải nghiệm riêng biệt. Galaxy S25 vượt trội về phần cứng thu phóng nhờ ống kính tele 3X, giúp các bức ảnh zoom 5X trong điều kiện đủ sáng giữ được chi tiết và màu sắc tốt hơn hẳn. Camera chính của máy cũng có góc nhìn rộng rãi hơn so với đối thủ
Ngược lại, iPhone 17 nâng cấp độ phân giải camera góc siêu rộng lên 48 megapixel và đặc biệt tỏa sáng trong điều kiện thiếu sáng. Khi chụp đêm, máy thu được nhiều sáng hơn, giữ chi tiết vùng tối tốt, trong khi đối thủ có xu hướng bị tối và vỡ hạt rõ rệt khi zoom. Ở chế độ chụp chân dung, đại diện Apple xử lý màu da rạng rỡ, tự nhiên hơn dù thi thoảng phần mềm xóa phông bị lỗi do không có ống kính tele chuyên dụng hỗ trợ.
Thời lượng pin và tốc độ sạc tương đồng
Mặc dù thông số sạc của hai hãng có sự chênh lệch lớn (40W của Apple so với 25W của Samsung), nhưng thời gian để sạc đầy từ 0% lại gần như không có sự khác biệt. Thử nghiệm thực tế cho thấy iPhone mất khoảng 78 phút để sạc đầy, trong khi con số này trên đối thủ là 77 phút. Thời lượng sử dụng liên tục (on-screen) của cả hai cũng rất tương đồng, đạt khoảng 6 đến 6,5 tiếng với các tác vụ hỗn hợp.
Lời khuyên lựa chọn
iPhone 17 thực sự là một thiết bị vô cùng đáng mua nhờ những nâng cấp toàn diện về màn hình và dung lượng bộ nhớ mà không bị chênh lệch giá quá nhiều so với thế hệ trước. Trong khi đó, đại diện đến từ Samsung lại là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn, màu sắc đẹp và hệ sinh thái AI thông minh.
