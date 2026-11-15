Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh mặt mộc bên Tôn Thiên, nhan sắc gây chú ý

Mới đây, loạt ảnh selfie đời thường của Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên bất ngờ được hé lộ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Cả hai xuất hiện với diện mạo rạng rỡ dù không trang điểm cầu kỳ, thoải mái tạo dáng bên nhau và thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên mang đến bầu không khí vui vẻ, gần gũi. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, cả hai vẫn thu hút nhờ vẻ ngoài tươi tắn và thần thái thoải mái.

Khoảnh khắc đời thường thân thiết của Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên.

Ở một khoảnh khắc khác, biểu cảm nhí nhảnh của Tôn Thiên kết hợp với vẻ đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh khiến bức ảnh thêm phần sinh động. Có thể thấy, cả hai khá thoải mái khi ở cạnh nhau, không ngần ngại thể hiện những cử chỉ vui nhộn.

Đặc biệt, một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc Tôn Thiên chống cằm, chu môi tinh nghịch, trong khi Triệu Lệ Dĩnh tựa người bên cạnh và nở nụ cười dịu dàng. Cách tạo dáng tự nhiên cùng biểu cảm đối lập của hai người tạo nên nét thú vị cho loạt hình. Không khí thân mật, thư giãn khiến những bức ảnh mang đậm cảm giác đời thường, khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường thấy của các nghệ sĩ trước công chúng.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc mặt mộc của hai người đẹp. Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ với nụ cười nhẹ nhàng. Trong khi đó, Tôn Thiên gây thiện cảm bởi nét tươi tắn, tinh nghịch. Cả hai không cần trang điểm đậm hay lựa chọn trang phục cầu kỳ vẫn nổi bật trong những khung hình đời thường.

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Thiên khi để mặt mộc nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện và Dữ Phượng Hành. Những năm gần đây, nữ diễn viên có sự chuyển hướng đáng chú ý trong lựa chọn vai diễn, đồng thời tích cực tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình.

Trong khi đó, Tôn Thiên sinh năm 1997, được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Thiếu Niên Phái, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Với ngoại hình trẻ trung cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô dần tạo dựng được chỗ đứng riêng trong làng giải trí Trung Quốc.