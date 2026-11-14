5 cách trị da chân khô nứt nẻ đơn giản, hiệu quả

Dùng chuối hoặc đu đủ chín làm mặt nạ cho gót chân

Cách này khá đơn giản, sau khi ngâm chân, vệ sinh chân sạch sẽ thì đắp lên gót chân nguyên liệu đã nghiền nát. Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, để nguyên khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm và lau khô. Sau đó thoa kem dưỡng ẩm.

Trong chuối chín chứa nhiều vitamin C, B6 có tác dụng nuôi dưỡng và bổ sung độ ẩm cho làn da. Đu đủ chín chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali giúp cải thiện tình trạng da bị xỉn màu, bong tróc… Ngoài ra, hoạt chất flavonoid và một số dưỡng chất có tác dụng khắc phục tình trạng nứt gót chân hiệu quả.

Trong chuối chín chứa nhiều vitamin C, B6 có tác dụng nuôi dưỡng và bổ sung độ ẩm cho làn da. Đu đủ chín chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali giúp cải thiện tình trạng da bị xỉn màu, bong tróc…

Phương pháp này nên thực hiện tuần 3 lần sẽ giúp nhanh chóng cải thiện tình trạng gót chân nứt nẻ.

Kem đánh răng kết hợp với vitamin E

Trộn đều một muỗng cà phê kem đánh răng với 1 viên nang vitamin E thành hỗn hợp sệt. Sau khi ngâm chân với nước ấm và làm sạch, lau khô thì bôi đều hỗn hợp. Đi tất để hỗn hợp trên không bị lau đi, để qua đêm và rửa sạch lại chân bằng nước ấm vào buổi sáng sớm hôm sau. Sử dụng kem dưỡng cho da chân ngay sau đó.

Mỗi ngày nên thoa kem dưỡng ẩm cho gót chân, da chân 2 lần vào buổi sáng - tối, sau khi vệ sinh sạch sẽ. Nếu vẫn thấy da chân có tình trạng dấm dứt thì nên thoa thêm 1 lần vào buổi trưa. Thoa kem đều lên chân, tập trung massage nhiều ở những vùng da chai sần, có vết nứt, bong tróc.

Nên đi tất chân để bảo đảm chân không bị lạnh và tránh da chân tiếp xúc trực tiếp với môi trường, nền đất.

Chuối và bơ

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, chuối rất giàu vitamin B, còn bơ giàu vitamin E. Hai loại hoa quả này có khả năng chăm sóc gót chân nứt nẻ rất hiệu quả.

Bạn hãy trộn 1 quả chuối với nửa quả bơ rồi xay nhuyễn, đắp hỗn hợp này lên gót chân và dùng khăn quấn cố định lại, sau đó đợi khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Bạn hãy trộn 1 quả chuối với nửa quả bơ rồi xay nhuyễn, đắp hỗn hợp này lên gót chân và dùng khăn quấn cố định lại, sau đó đợi khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Bột gạo, mật ong và dấm

Bột gạo vừa có công dụng tẩy tế bào chết, vừa giúp làm sạch và tái tạo da. Mật ong có tính chất kháng viêm, giúp làm lành gót chân bị nứt nhanh chóng. Dấm táo chứa nhiều loại axit giúp làm mềm da và tẩy da chết hiệu quả.

Bạn có thể trộn 3 muỗng cà phê bột gạo, 1 muỗng mật ong và 2-3 giọt dấm táo, khuấy đều cho đến khi thành một hỗn hợp sánh. Ngâm chân trong nước ấm khoảng 10 phút rồi sử dụng hỗn hợp trên chà lên gót chân để tẩy da chết.

Sử dụng trà xanh và dầu oliu trị da chân khô nứt nẻ

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng kháng khuẩn, làm dịu vết nứt. Trong khi dầu oliu có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, E, K và một số polyphenol giúp cung cấp độ ẩm và làm mềm da. Do đó, bạn có thể kết hợp trà xanh và dầu oliu để trị da chân khô nứt nẻ.

Đầu tiên bạn chuẩn bị 10ml dầu oliu và 6 - 7 giọt tinh dầu trà xanh. Sau đó, bạn trộn đều hai nguyên liệu trên, rửa sạch chân bằng nước ấm, rồi thoa hỗn hợp vừa trộn lên chân, massage khoảng 15 phút. Áp dụng thường xuyên 1 - 2 lần/ngày để nhanh đạt hiệu quả.