Bí quyết giúp bạn có làn da trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ, tiết kiệm chi phí từ bắp cải

Mặt nạ bắp cải cho da khô

Theo Báo Lâm Đồng điện tử, mặt nạ bắp cải rất tốt cho làn da khô vì chúng có công dụng cấp ẩm giúp da trẻ hóa, đàn hồi, mềm mịn hơn. Trong bắp cải chứa rất nhiều vitamin E, một loại vitamin thần dược dành cho da khô.

Kết hợp thêm với đó là sữa chứa nhiều protein, enzyme và axit lactic dễ dàng thấm sâu vào bên trong da, làm dịu tức khắc những phần da bị khô ráp và giúp da được mềm mịn hơn.

Nguyên liệu: Bắp cải 100gr. Sữa tươi 50ml.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn băm nhỏ bắp cải. Tiếp theo, bạn đun sôi sữa tươi rồi cho lá bắp cải vào, nấu cho tới khi hỗn hợp như cháo.

Mặt nạ bắp cải rất tốt cho làn da khô vì chúng có công dụng cấp ẩm giúp da trẻ hóa, đàn hồi, mềm mịn hơn.

Sau khi hỗn hợp nguội thì thoa lên mặt và cổ. Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại bằng nước ấm.Với cách làm đẹp này chỉ nên thực hiện tối đa 2-3 lần/tuần và khuyến khích đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Mặt nạ bắp cải giúp tái tạo da

Vitamin có trong lòng trắng trứng có thể giúp chống mụn trứng cá, chữa lành và tái tạo da, se khít lỗ chân lông. Bắp cải giúp tẩy đi lớp da chết nhẹ trên da, từ đó giúp da được tái tạo, mịn màng hơn.

Còn bột gạo do kết cấu khô thêm các hạt mịn có tác dụng như tẩy tế bào chết giúp các tế bào da bong tróc một cách dễ dàng, gạo hấp thụ tất cả các bã nhờn và làm cho làn da của bạn sạch sẽ, mịn màng và tái tạo làn da.

Nguyên liệu: ¼ bát bắp cải.1 lòng trắng trứng. 1 thìa cà phê bột gạo.

Cách thực hiện: Bắp cải thái sợi nhỏ sau đó trộn với lòng trắng trứng và bột gạo. Trộn hỗn hợp thật đều sau đó thoa khắp mặt và massage nhẹ nhàng khoảng 1 phút.

Sau 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm, nhớ massage nhẹ nhàng để da mặt không bị chảy xệ. Có thể áp dụng công thức này khoảng 1-2 lần/tuần, không nên đắp mỗi ngày, nên đắp vào buổi tối là tốt nhất.

Nước ép bắp cải tím giảm cân, đẹp da

Nước ép bắp cải tím mix táo xanh

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, để tăng hương vị cho nước bắp cải ép nàng có thể mix thêm các loại trái cây rau củ. Nước ép bắp cải tím mix táo xanh có vị chua ngọt dễ uống, hỗ trợ giảm cân.

Uống trực tiếp không thêm đường để đạt hiệu quả giảm cân, thanh lọc cơ thể.

Nguyên liệu: Bắp cải tím, táo xanh.

Cách thực hiện: Bắp cải tím cắt miếng vừa máy ép, rửa sạch. Táo xanh cắt miếng, bỏ hạt. Ép táo xanh và bắp cải lấy nước, bỏ phần bã. Uống trực tiếp không thêm đường để đạt hiệu quả giảm cân, thanh lọc cơ thể.

Nước ép bắp cải tím mix cà rốt

Các nàng đang tìm công thức nước ép cung cấp vitamin C, tốt cho da và mắt có thể chọn nước ép bắp cải mix cà rốt.

Nguyên liệu: Bắp cải tím, cà rốt

Cách thực hiện: Bắp cải tím cắt miếng vừa máy, rửa sạch. Cà rốt gọt vỏ, bỏ đầu, rửa sạch, cắt khúc. Ép cà rốt và bắp cải lấy nước cốt. Uống trực tiếp hoặc thêm chanh để tăng hương vị. Uống sau bữa ăn 2-3 tiếng hoặc uống thay bữa phụ

Mặt nạ bắp cải trị thâm, làm trắng da

Bạn dùng bông gạc thấm nước bắp cải (bắp cải xay lấy nước) rồi chấm lên những vùng da có đốm đen. Phương pháp này thích hợp với mọi loại da và bạn có thể áp dụng cho tới khi những đốm đen trên da biến mất. Một bí quyết cực hiệu quả trị vết thâm trên da mà bạn nên thử.

Lợi ích nổi bật khi ăn rau muống đối với làn da và tóc GĐXH - Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau muống chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, góp phần tích cực vào việc cải thiện làn da và mái tóc.