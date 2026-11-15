Thanh Thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt khi xuống tóc với kiểu tóc ngắn cá tính. Sự thay đổi này giúp cô trở nên trẻ trung và năng động hơn, thể hiện phong cách hiện đại.
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