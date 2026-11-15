Thanh Thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính

Chủ nhật, 19:00 15/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt khi xuống tóc với kiểu tóc ngắn cá tính. Sự thay đổi này giúp cô trở nên trẻ trung và năng động hơn, thể hiện phong cách hiện đại.

Thanh Thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính - Ảnh 1.Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

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Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 1.

Thanh Thủy là một trong những nàng hậu nhận lnhận uôn được nhiều sự quan tâm của công chúng). Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, người đẹp sinh năm 2002 còn thường xuyên khiến khán giả thích thú với những màn thay đổi diện mạo mới mẻ.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 2.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy "xuống tóc" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 3.

Theo đó, trong lúc chuẩn bị thay đổi diện mạo, stylist của Thanh Thủy ban đầu không muốn cô cắt tóc ngắn, thậm chí còn không đồng tình với việc nàng hậu cắt phần mái quá ngắn. Tuy nhiên, khi đã có mặt tại tiệm làm tóc, người đẹp bất ngờ đưa ra quyết định khiến cả ê-kíp phải chú ý.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 4.

Cụ thể, Thanh Thủy tuyên bố nếu không được cắt mái ngắn thì cô sẽ cắt tóc ngắn luôn. Trước quyết định có phần dứt khoát của nàng hậu, màn thay đổi diện mạo nhanh chóng được thực hiện. Chỉ sau một vài khoảnh khắc, mái tóc dài quen thuộc của Thanh Thủy đã được thay thế bằng kiểu tóc ngắn cá tính.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 5.

Diện mạo mới mang đến cho người đẹp vẻ ngoài trẻ trung, năng động và có phần sắc sảo hơn.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 6.

Nếu trước đây, Thanh Thủy thường xuất hiện với mái tóc dài nữ tính, dịu dàng thì kiểu tóc mới lại giúp cô thể hiện một hình ảnh có phần phá cách, hiện đại. Đặc biệt, đường nét gương mặt thanh tú của nàng hậu vẫn được tôn lên khi chuyển sang kiểu tóc ngắn.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 7.

 Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định thay đổi khá mạnh tay của người đẹp. Một số ý kiến cho rằng kiểu tóc ngắn giúp Thanh Thủy trông trẻ trung, cá tính. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét nàng hậu sở hữu gương mặt hài hòa nên có thể cân được nhiều kiểu tóc khác nhau.

Thanh thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính năm 2026 - Ảnh 8.

Màn "xuống tóc" lần này cũng cho thấy Thanh Thủy ngày càng cởi mở trong việc thử nghiệm những phong cách mới. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh hoa hậu dịu dàng, thanh lịch, người đẹp sinh năm 2002 đang cho thấy sự linh hoạt khi biến hóa với nhiều diện mạo khác nhau.

 

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