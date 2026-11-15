Thanh Thủy thay đổi diện mạo đầy bất ngờ với kiểu tóc ngắn cá tính

Theo đó, trong lúc chuẩn bị thay đổi diện mạo, stylist của Thanh Thủy ban đầu không muốn cô cắt tóc ngắn, thậm chí còn không đồng tình với việc nàng hậu cắt phần mái quá ngắn. Tuy nhiên, khi đã có mặt tại tiệm làm tóc, người đẹp bất ngờ đưa ra quyết định khiến cả ê-kíp phải chú ý.