Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay
Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (19/4), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h00 đến 15h00 cục bộ có nơi trên 40mm như: trạm Yên Châu (Sơn La) 60.0mm, trạm Đôn Phong1 (Thái Nguyên) 48.5mm, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 58.0mm, trạm Sao Vàng (Thanh Hóa) 42.4mm,…
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo thời tiết từ đêm 19/4 đến ngày 21/4: Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to từ đêm 19-20/4, sau có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây khu vực). Ngày 21/4 ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 21/4 đến ngày 29/4:
Khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 22-24/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Bắc Trung Bộ: ngày 22/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ khoảng ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trung Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ ngày 22-23/4 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23-25/4, khu vực Quảng Trị và Tp. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24-25/4 khả năng có nắng nóng diện rông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồngXã hội - 5 giờ trước
Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.
Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.
Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.
Kẻ hành hung phụ nữ đâm tử vong trưởng thônXã hội - 7 giờ trước
Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.
Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thiXã hội - 7 giờ trước
Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.
Tuyên Quang: Khởi tố 2 đối tượng làm giả đăng ký xe, bán biển số 'đẹp' lừa người dânPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phườngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.
Kiểm tra cửa hàng kinh doanh, bất ngờ phát hiện thịt trâu ôi thiu trong tủ lạnhXã hội - 8 giờ trước
GĐXH - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ bảo quản tại nơi bán hàng của hộ kinh doanh đang chứa đựng 42kg thịt trâu chưa qua chế biến đang ôi thiu, biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sangĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.
Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp đối tượng sinh năm 2007 tông xe khiến CSGT trọng thươngXã hội - 10 giờ trước
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàuĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.