Kiểm tra cửa hàng kinh doanh, bất ngờ phát hiện thịt trâu ôi thiu trong tủ lạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên cho biết mới đây Đội trưởng Đội QLTT số 7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 7,5 triệu đồng đối với Chủ hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt trâu ôi thiu, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thịt trâu chưa qua chế biến bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm được đựng trong tủ bảo quản.

Trước đó, Đội QLTT số 7 chủ trì phối hợp với Công an xã Bắc Thái Ninh và UBND xã Bắc Thái Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.L.M (thôn Bắc Đồng, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên).

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện trong tủ bảo quản tại nơi bán hàng của hộ kinh doanh đang chứa đựng 42kg thịt trâu chưa qua chế biến bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đội trưởng Đội QLTT số 7 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ hộ kinh doanh với số tiền hơn 7,5 triệu đồng.

Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh về hành vi vi phạm "Kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc". Kèm theo đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.560.000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hoá là 42kg thịt trâu có trị giá hơn 5 triệu đồng

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 7 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kết hợp với tuyên truyền ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được quản lý nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.