Kết luận điều tra vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não

4 giờ trước

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP Dĩ An ngăn chặn kịp thời một vụ cướp ngân hàng do đối tượng Trần Dương Ngọc Hải (SN 1995, quê Kiên Giang) chuẩn bị thực hiện.