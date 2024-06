Kết luận vụ bé 5 tuổi bị bầm tím ở lưng sau khi đi học ở Hải Phòng

Liên quan vụ cháu N.H.N. (lớp 5 tuổi trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị bầm tím ở vùng lưng sau khi đi học, Trung tâm pháp y Hải Phòng đã có kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu tại thời điểm giám định là 0%.

Cháu N.H.N. bị bầm tím ở lưng sau khi đi học về.

Trước đó, như đưa tin, ngày 16/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái 5 tuổi học tại Trường Mầm non An Dương có vết bầm tím lớn ở vùng lưng sau khi đi học về. Theo người nhà, khi gia đình đến trường đón con được các cô giáo báo con bị ngã từ trưa cùng ngày. Tuy nhiên, gia đình nghi vấn con bị bạo hành nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác minh và có báo cáo kết quả điều tra vụ việc cháu N.H.N. (sinh năm 2018, học sinh lớp 5 tuổi Trường Mầm non An Dương) có dấu hiệu bị xâm phạm sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15/5, cháu N.H.N. bị cháu V.M.T. dùng tay đánh nhiều lần vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10h08 đến 10h28. Ngoài ra, vào khoảng 10h59’, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thư có tác động (đẩy) vào vai khi cho cháu N. ăn; sau đó, cô Thư và cô Lưu Thị Thu xoa bóp dầu (rượu gấc) vào vai cho cháu N.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân cũng xác định, ngoài kết luận trên, không có tài liệu điều tra nào cho thấy cháu N. bị ai khác hay vật nào tác động lên cơ thể.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao UBND quận Lê Chân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; ổn định hoạt động Trường mầm non An Dương. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, trong đó có quy định về chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non

Trường Mầm non An Dương đã tổ chức họp Hội đồng toàn trường để quán triệt nhắc nhở giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý lớp. Đồng thời họp xem xét trách nhiệm tập thể Ban Giám hiệu, cá nhân lãnh đạo và 3 cô giáo phụ trách lớp 5A1. Cùng với đó, các cô giáo đã báo cáo giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Nhà trường đã ban hành Quyết định phân công 3 giáo viên phụ trách lớp 5 tuổi A1 thực hiện nhiệm vụ khác từ ngày 17/5 để phục vụ xác minh; phân công 3 giáo viên khác phụ trách lớp 5 tuổi.