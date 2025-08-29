Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạo

Chiều 29/8 tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phối hợp với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức Lễ khởi động Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số). Đây được xem là giải pháp chuyển đổi số mềm, đồng thời gắn kết phát triển kinh tế với phong trào văn hóa đọc, hướng đến sự phát triển bền vững.

Đề án được triển khai trong bối cảnh cả nước có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 30% GDP nhưng chỉ chiếm 1,6% thu ngân sách nhà nước. Phần lớn các hộ này gặp khó vì thiếu tư cách pháp nhân, hạn chế trong tiếp cận vốn và hội nhập chuỗi giá trị. Với mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử, hộ kinh doanh sẽ được minh bạch hóa tài chính, pháp lý, có khả năng phát hành hóa đơn hợp lệ, tham gia tín dụng và các dịch vụ số.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ về kỳ vọng lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thông qua các hoạt động.

Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn nhấn mạnh: "Hợp tác xã điện tử không chỉ là một mô hình công nghệ, mà còn là một cải cách thể chế mềm dẻo. Đây là bước đi tất yếu để hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh từng bước tham gia nền kinh tế số, hướng tới chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại".

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, chương trình còn đặt trọng tâm vào xây dựng nền tảng văn hóa – xã hội. Ban tổ chức cho biết sẽ phát triển hệ thống thư viện số điện tử hỗ trợ 3.321 xã, góp phần đưa tri thức đến cộng đồng cơ sở, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời và nuôi dưỡng phong trào văn hóa đọc. Theo ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, đây là bước đi thiết thực để lan tỏa tri thức, tạo nền tảng cho xã hội học tập – một trụ cột của phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã trao bằng khen tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho văn hóa và cộng đồng, trong đó có nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – tác giả cuốn "Con đường tương lai". Những ghi nhận này không chỉ khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Sự kết hợp giữa Liên đoàn hợp tác xã điện tử và phong trào văn hóa đọc được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới: vừa thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng triệu hộ kinh doanh, vừa tạo môi trường nuôi dưỡng tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng là hướng đi phù hợp với văn hóa kinh doanh của người Việt – chuyển đổi mềm, từng bước vững chắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nhà nước đạt 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030.

Thông qua đề án, Hà Nội kỳ vọng trở thành một trong những "thủ phủ đổi mới sáng tạo", nơi văn hóa và công nghệ hòa quyện, cùng nhau tạo động lực phát triển toàn diện và bền vững.