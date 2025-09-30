Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổi
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Cận cảnh 130 viên sỏi từ túi mật của nữ bệnh nhân
Theo thông tin từ BVĐK Hùng Vương, Phú Thọ, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận nữ bệnh nhân, 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn, chướng nhẹ.
Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện sỏi túi mật lâu năm gây viêm túi mật cấp.
Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm loại bỏ ổ bệnh và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Kết quả khiến ai cũng bất ngờ: 130 viên sỏi với đủ kích thước đã được lấy ra từ túi mật của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại để tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe.
Điều cần biết về sỏi túi mật
Bác sĩ cho biết, sỏi túi mật có thể tồn tại nhiều năm mà ít triệu chứng rõ ràng.
Khi có dấu hiệu đau bụng vùng hạ sườn phải, buồn nôn, đầy chướng bụng, người bệnh cần thăm khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc, thậm chí nhiễm trùng huyết.
Phẫu thuật nội soi hiện nay là phương pháp điều trị an toàn, ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.
Lời khuyên từ bác sĩ: Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sỏi mật ở những người có nguy cơ cao (nữ giới tuổi trên 40 tình trạng béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều dầu mỡ) để kịp thời phát hiện và điều trị.
