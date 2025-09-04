Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt

Theo đó, ngày 30/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án "Lừa dối khách hàng"; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 05 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cụ thể gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 19/5, Bộ Công an thông tin, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 18/QĐ-VPCQCSĐT ngày 03/4/2025, ngày 15/5/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 05 bị can.

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt;

Khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại Khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Trong đó, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trinh và Trần Thị Lệ Thu. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 3/4, C01 đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Chị em Rọt) và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) cùng hai người khác để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Riêng Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life) bị điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193.