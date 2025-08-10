Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 10/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/8/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 10/8/2025 L: TG-B8 L: 8K2 L: ĐL8K2 Giải đặc biệt 617433 139750 681437 Giải nhất 42679 98217 73692 Giải nhì 99762 95116 32273 Giải ba 49642 00805 13957 79262 47748 01998 Giải tư 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 Giải năm 2811 7413 9646 Giải sáu 7039 6414 4414 5124 1084 3394 0272 7312 1861 Giải bảy 429 237 856 Giải tám

10 63 65

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 3/8/2025

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 10/8/2025

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 10/8/2025

05

14

24

26

37

43 Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0

Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

