Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

Chủ nhật, 15:31 10/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 10/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 9/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 10/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 10/8/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

10/8/2025

L: TG-B8

L: 8K2

L: ĐL8K2

Giải đặc biệt

617433

139750

681437

Giải nhất

42679

98217

73692

Giải nhì

99762

95116

32273

Giải ba

49642

00805

13957

79262

47748

01998

Giải tư

97960

83456

40371

42726

74515

58327

36404

94337

92873

60455

18036

88123

96951

01474

89430

38038

98141

19606

70645

86141

45687

Giải năm

2811

7413

9646

Giải sáu

7039

6414

4414

5124

1084

3394

0272

7312

1861

Giải bảy

429

237

856

Giải tám

10

63

65

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 3/8/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

10/8/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 10/8/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3


Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 10/8/2025

  • 05

  • 14

  • 24

  • 26

  • 37

  • 43

Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 6/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 3/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 4/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 4/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 3/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 2/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 2/8/2025

Cùng chuyên mục

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Vì nguồn cùng vô cùng khan hiếm và không được bán đại trà ở chợ dân sinh nên khi vừa cập bến Thủ đô, rau ngót rừng được bán với giá 100.000 đồng/kg, có thời điểm, loại rau này có giá lên đến 170.000 đồng/kg.

Giá phòng trọ cho thuê tại phường Long Biên tăng nhẹ sau sáp nhập

Giá phòng trọ cho thuê tại phường Long Biên tăng nhẹ sau sáp nhập

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng trọ cho thuê là loại hình nhà ở phục vụ chủ yếu cho sinh viên và người lao động có thu nhập thấp. Hiện nay, tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội, giá phòng trọ cho thuê dao động phổ biến từ 2 đến 6 triệu đồng/phòng/tháng.

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, Honda Civic, CR-V thấp hiếm thấy

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, Honda Civic, CR-V thấp hiếm thấy

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hơn nhiều so với niêm yết, khi áp dụng cả chương trình thu cũ đổi mới kết hợp với khuyến mãi trước bạ.

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?

Hà Nội: Vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trước dịp Trung thu sẽ bị xử lý mạnh tay như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm đến hết tháng 7/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm, thu về hơn 39 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả lên tới hơn 45,9 tỷ đồng.

Bộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt

Bộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 9/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe sedan hạng B giá rẻ, bán chạy nhất thị trường là Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn tiếp tục cuộc đua ưu đãi nhằm níu chân khách hàng Việt.

Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Hà Nội đã vượt 2 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội tương đối cao.

Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước

Giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.400,5 USD/oz, tăng 16 USD/oz so với cuối phiên trước

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Cuối phiên giao dịch hôm qua, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có nơi giảm so với buổi sáng. Trong khi giá vàng thế giới hiện tăng 16 USD/oz ở mức 3.400,5 USD/oz.

Xem nhiều

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top