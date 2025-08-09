Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 9/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 9/8/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 9/8/2025 L: 8B7 L: 8K2 L: 8K2-N25 L: K2T8 Giải đặc biệt 078249 721177 396169 645616 Giải nhất 17329 25010 57583 06757 Giải nhì 07750 73066 66443 06422 Giải ba 53378 14777 64141 35420 49087 02352 16857 30369 Giải tư 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 Giải năm 1435 5661 1725 4726 Giải sáu 3382 7706 8854 8884 2297 0679 0552 6880 2834 4002 8425 6089 Giải bảy 668 093 735 470 Giải tám 49 37 26 55

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 9/8/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 9/8/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 9/8/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 9/8/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0

Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

