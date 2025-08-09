Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 9/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 9/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
9/8/2025
L: 8B7
L: 8K2
L: 8K2-N25
L: K2T8
|Giải đặc biệt
078249
721177
396169
645616
|Giải nhất
17329
25010
57583
06757
|Giải nhì
07750
73066
66443
06422
|Giải ba
53378
14777
64141
35420
49087
02352
16857
30369
|Giải tư
86958
83223
66677
95090
61271
91138
30741
03476
39207
14632
66354
11912
42362
10222
19211
89436
26298
33260
98469
37238
72711
47575
69187
48342
66317
65759
26447
51013
|Giải năm
1435
5661
1725
4726
|Giải sáu
3382
7706
8854
8884
2297
0679
0552
6880
2834
4002
8425
6089
|Giải bảy
668
093
735
470
|Giải tám
49
37
26
55
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
9/8/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
Jackpot 2
|O O O O O | O
|Giải Nhất
O O O O O
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|500.000
|Giải Ba
O O O
50.000
