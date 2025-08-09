Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

Thứ bảy, 16:54 09/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 9/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồngCuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 9/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 9/8/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

9/8/2025

L: 8B7

L: 8K2

L: 8K2-N25

L: K2T8

Giải đặc biệt

078249

721177

396169

645616

Giải nhất

17329

25010

57583

06757

Giải nhì

07750

73066

66443

06422

Giải ba

53378

14777

64141

35420

49087

02352

16857

30369

Giải tư

86958

83223

66677

95090

61271

91138

30741

03476

39207

14632

66354

11912

42362

10222

19211

89436

26298

33260

98469

37238

72711

47575

69187

48342

66317

65759

26447

51013

Giải năm

1435

5661

1725

4726

Giải sáu

3382

7706

8854

8884

2297

0679

0552

6880

2834

4002

8425

6089

Giải bảy

668

093

735

470

Giải tám

49

37

26

55

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 9/8/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

9/8/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 9/8/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 9/8/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0


Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 6/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 5/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hồng Thủy
