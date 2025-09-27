Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 27/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/9/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 27/9/2025 L: 9D7 L: 9K4 L: 9K4-N25 L: K4T9 Giải đặc biệt 921004 352895 490506 899113 Giải nhất 63216 16407 77758 82984 Giải nhì 72599 75956 67565 46181 Giải ba 03257 59706 61602 75884 64236 37551 40564 79047 Giải tư 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 Giải năm 9546 2430 7727 9817 Giải sáu 5935 1290 9616 9844 6104 4835 7391 6424 4503 7818 7389 3008 Giải bảy 465 710 664 012 Giải tám 79 72 94 65





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 27/9/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 27/9/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 888186 189481 843701 Giải nhất 69760 32283 63663 Giải nhì 94159 70634 94046 Giải ba 09579 27049 10271 29180 93129 70912 Giải tư 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 Giải năm 5432 5200 6910 Giải sáu 5783 1194 0226 3477 8997 1196 4654 7515 4221 Giải bảy 125 910 571 Giải tám 08 74 86

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 27/9/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NF-3NF-12NF-6NF-11NF-7NF ĐB 92519 Giải 1 15736 Giải 2 30092 27079 Giải 3 93336 66831 48268 69292 21823 48471 Giải 4 7020 7912 4723 2659 Giải 5 9304 0484 0603 6991 0515 8169 Giải 6 282 687 031 Giải 7 68 93 30 56

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 27/9/2025

08

13

19

24

39

46

01 Giá trị Jackpot 1: 170,181,303,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,514,408,400 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 170,181,303,150 Jackpot 2 O O O O O | O 0 6,514,408,400 Giải Nhất O O O O O 34 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,566 500.000 Giải Ba O O O 33,153 50.000

