Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 27/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
27/9/2025
L: 9D7
L: 9K4
L: 9K4-N25
L: K4T9
|Giải đặc biệt
921004
352895
490506
899113
|Giải nhất
63216
16407
77758
82984
|Giải nhì
72599
75956
67565
46181
|Giải ba
03257
59706
61602
75884
64236
37551
40564
79047
|Giải tư
90019
04681
92345
17983
37838
02433
93380
35165
38553
53335
06075
19577
13959
28748
58036
84876
04855
52843
92092
88055
12088
66052
80338
22373
96006
99858
12111
13286
|Giải năm
9546
2430
7727
9817
|Giải sáu
5935
1290
9616
9844
6104
4835
7391
6424
4503
7818
7389
3008
|Giải bảy
465
710
664
012
|Giải tám
79
72
94
65
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
27/9/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
888186
189481
843701
|Giải nhất
69760
32283
63663
|Giải nhì
94159
70634
94046
|Giải ba
09579
27049
10271
29180
93129
70912
|Giải tư
76468
51515
63750
73415
12262
24818
80900
02609
77771
62337
25176
56058
26040
92983
62102
91480
65262
59131
83881
53326
47463
|Giải năm
5432
5200
6910
|Giải sáu
5783
1194
0226
3477
8997
1196
4654
7515
4221
|Giải bảy
125
910
571
|Giải tám
08
74
86
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NF-3NF-12NF-6NF-11NF-7NF
|ĐB
|
92519
|Giải 1
|
15736
|Giải 2
30092
|
27079
|Giải 3
93336
66831
|
48268
69292
21823
|
48471
|Giải 4
7020
7912
4723
|
2659
|Giải 5
9304
0484
0603
6991
0515
|
8169
|Giải 6
282
687
|
031
|Giải 7
68
93
30
56
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:
08
13
19
24
39
46
01
Giá trị Jackpot 1: 170,181,303,150 đồng
Giá trị Jackpot 2: 6,514,408,400 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
170,181,303,150
Jackpot 2
|O O O O O | O
0
6,514,408,400
|Giải Nhất
O O O O O
34
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,566
|500.000
|Giải Ba
O O O
33,153
50.000
