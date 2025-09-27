Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025

Thứ bảy, 15:37 27/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 27/9/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 27/9/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

27/9/2025

L: 9D7

L: 9K4

L: 9K4-N25

L: K4T9

Giải đặc biệt

921004

352895

490506

899113

Giải nhất

63216

16407

77758

82984

Giải nhì

72599

75956

67565

46181

Giải ba

03257

59706

61602

75884

64236

37551

40564

79047

Giải tư

90019

04681

92345

17983

37838

02433

93380

35165

38553

53335

06075

19577

13959

28748

58036

84876

04855

52843

92092

88055

12088

66052

80338

22373

96006

99858

12111

13286

Giải năm

9546

2430

7727

9817

Giải sáu

5935

1290

9616

9844

6104

4835

7391

6424

4503

7818

7389

3008

Giải bảy

465

710

664

012

Giải tám

79

72

94

65


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 27/9/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

27/9/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

888186

189481

843701

Giải nhất

69760

32283

63663

Giải nhì

94159

70634

94046

Giải ba

09579

27049

10271

29180

93129

70912

Giải tư

76468

51515

63750

73415

12262

24818

80900

02609

77771

62337

25176

56058

26040

92983

62102

91480

65262

59131

83881

53326

47463

Giải năm

5432

5200

6910

Giải sáu

5783

1194

0226

3477

8997

1196

4654

7515

4221

Giải bảy

125

910

571

Giải tám

08

74

86

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 27/9/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NF-3NF-12NF-6NF-11NF-7NF
ĐB

92519
Giải 1

15736
Giải 2

30092

27079
Giải 3

93336

66831

48268

69292

21823

48471
Giải 4

7020

7912

4723

2659
Giải 5

9304

0484

0603

6991

0515

8169
Giải 6

282

687

031
Giải 7

68

93

30

56


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 27/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 27/9/2025

  • 08

  • 13

  • 19

  • 24

  • 39

  • 46

  • 01

Giá trị Jackpot 1: 170,181,303,150  đồng

Giá trị Jackpot 2: 6,514,408,400 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

170,181,303,150

Jackpot 2

O O O O O | O

0

6,514,408,400

Giải Nhất

O O O O O

34

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,566

500.000
Giải Ba

O O O 

33,153

50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày

Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn ngày

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày Tết Trung thu càng cận kề, thay vì tìm đến những quầy hàng có bánh trung thu thương hiệu lớn với đa dạng mẫu mã, hương vị thì nhiều người dân Thủ đô lại tìm đến các loại bánh trung thu truyền thống, có hạn sử dụng ngắn.

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu

Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.

Nhà đất tăng giá, người cho thuê vẫn nhiều nỗi lo

Nhà đất tăng giá, người cho thuê vẫn nhiều nỗi lo

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà đất tại Hà Nội tăng cao kéo theo giá cho thuê cũng leo thang. Tuy nhiên, dù giá thuê tăng, không ít chủ nhà vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/9 tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố. Giá vàng miếng SJC trong nước tăng lên 135 triệu đồng/lượng.

Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX

Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga của Việt Nam gây chú ý khi “lai” dáng SH và Vision, giá bán lại rất cạnh tranh, phù hợp học sinh vì không cần bằng lái.

Xe hatchback hạng A giá 183 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị 6 túi khí giá tốt hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe hatchback hạng A giá 183 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị 6 túi khí giá tốt hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi và gói an toàn vượt trội, không chỉ tạo sức ép lên phân khúc A mà còn khiến cả các dòng xe ga cao cấp phải dè chừng.

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Xu hướng - 11 giờ trước

Từng bị xem như loài cỏ hoang mọc vô tội vạ, bồn bồn nay lại trở thành món ăn đặc sản trứ danh miền Tây, gây thương nhớ bởi hương vị giòn mát, chua dịu, ăn hoài không ngán.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng rẻ hơn nhiều so với những chiếc ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, thậm chí gần ngang ngửa với mẫu xe máy tay ga sang trọng Honda SH.

Xem nhiều

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda đang khiến cho dân tình ‘dậy sóng’ bởi thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, mà giá bán lại chỉ tương đương với Vision.

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Giá cả thị trường
Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ

Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top