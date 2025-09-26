Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Thứ sáu, 16:06 26/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 - Ảnh 1.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 26/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 26/9/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

26/9/2025

L: 46VL39

L: 09K39

L: 34TV39

Giải đặc biệt

627019

841435

199764

Giải nhất

43549

17931

69912

Giải nhì

45848

61912

94100

Giải ba

16630

59919

73096

59410

14382

01461

Giải tư

08037

09513

52446

41765

26858

47906

47906

20270

70867

60068

09327

85506

72292

62099

47927

73874

94183

88549

85412

70618

68488

Giải năm

5808

2253

8139

Giải sáu

0027

2850

4141

2993

9970

4011

7302

1451

7346

Giải bảy

597

481

154

Giải tám

15

50

42

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 26/9/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

26/9/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

996946

744234

Giải nhất

21921

47327

Giải nhì

98248

57656

Giải ba

95426

28021

48215

44987

Giải tư

26740

95710

47494

55091

42672

04330

96677

64715

37859

11107

87332

51050

65963

17094

Giải năm

3813

9816

Giải sáu

1453

3025

3900

0459

0968

6377

Giải bảy

830

284

Giải tám

56

72

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 26/9/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG
ĐB

43223
Giải 1

06370
Giải 2

07755

39198
Giải 3

65462

42631

02891

49996

01741

74067
Giải 4

6277

1038

1364

3271
Giải 5

2987

3034

3034

8235

5526

8921
Giải 6

287

186

349
Giải 7

87

87

95

18


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 26/9/2025

  • 12

  • 17

  • 19`

  • 27

  • 28

  • 36

Giá trị Jackpot:  47,087,205,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

47,087,205,500

Giải Nhất

O O O O O 

37

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,757

300.000
Giải Ba

O O O 

27,530

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 - Ảnh 2.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
