Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 26/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
26/9/2025
L: 46VL39
L: 09K39
L: 34TV39
|Giải đặc biệt
627019
841435
199764
|Giải nhất
43549
17931
69912
|Giải nhì
45848
61912
94100
|Giải ba
16630
59919
73096
59410
14382
01461
|Giải tư
08037
09513
52446
41765
26858
47906
47906
20270
70867
60068
09327
85506
72292
62099
47927
73874
94183
88549
85412
70618
68488
|Giải năm
5808
2253
8139
|Giải sáu
0027
2850
4141
2993
9970
4011
7302
1451
7346
|Giải bảy
597
481
154
|Giải tám
15
50
42
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
26/9/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
996946
744234
Giải nhất
21921
47327
|Giải nhì
98248
57656
|Giải ba
95426
28021
48215
44987
|Giải tư
26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677
64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094
|Giải năm
3813
9816
|Giải sáu
1453
3025
3900
0459
0968
6377
|Giải bảy
830
284
|Giải tám
56
|72
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG
|ĐB
|
43223
|Giải 1
|
06370
|Giải 2
07755
|
39198
|Giải 3
65462
42631
|
02891
49996
01741
|
74067
|Giải 4
6277
1038
1364
|
3271
|Giải 5
2987
3034
|
3034
8235
5526
|
8921
|Giải 6
287
186
|
349
|Giải 7
87
87
95
|
18
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:
12
17
19`
27
28
36
Giá trị Jackpot: 47,087,205,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
47,087,205,500
|Giải Nhất
O O O O O
37
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,757
|300.000
|Giải Ba
O O O
27,530
|30.000
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng rẻ hơn nhiều so với những chiếc ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, thậm chí gần ngang ngửa với mẫu xe máy tay ga sang trọng Honda SH.
Giá biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua nhiều biến động, phân khúc biệt thự tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ bất ngờ trở thành tâm điểm với mức giá bán nhà lên tới hàng chục, thậm chí gần trăm tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất: Gửi 200 triệu đồng được bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,9%/năm.
Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Thời điểm này, các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng và các quầy hàng bên đường đều đầy ắp bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, kích thước và hương vị. Song, thực tế cho thấy, các quầy hàng lại vắng khách hàng.
Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda đang khiến cho dân tình ‘dậy sóng’ bởi thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, mà giá bán lại chỉ tương đương với Vision.
Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SHGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.