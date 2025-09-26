Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 26/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 26/9/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 26/9/2025 L: 46VL39 L: 09K39 L: 34TV39 Giải đặc biệt 627019 841435 199764 Giải nhất 43549 17931 69912 Giải nhì 45848 61912 94100 Giải ba 16630 59919 73096 59410 14382 01461 Giải tư 08037 09513 52446 41765 26858 47906 47906 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 Giải năm 5808 2253 8139 Giải sáu 0027 2850 4141 2993 9970 4011 7302 1451 7346 Giải bảy 597 481 154 Giải tám

15 50 42

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 26/9/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 26/9/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 996946 744234 Giải nhất 21921 47327 Giải nhì 98248 57656 Giải ba 95426 28021 48215 44987 Giải tư 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 Giải năm 3813 9816 Giải sáu 1453 3025 3900 0459 0968 6377 Giải bảy 830 284 Giải tám 56 72

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 26/9/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG ĐB 43223 Giải 1 06370 Giải 2 07755 39198 Giải 3 65462 42631 02891 49996 01741 74067 Giải 4 6277 1038 1364 3271 Giải 5 2987 3034 3034 8235 5526 8921 Giải 6 287 186 349 Giải 7 87 87 95 18





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 26/9/2025

12

17

19`

27

28

36 Giá trị Jackpot: 47,087,205,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 47,087,205,500 Giải Nhất O O O O O 37 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,757 300.000 Giải Ba O O O 27,530 30.000

