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Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 27/11/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: Có tới 15 người cùng trúng Vietlott trong một ngày GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 15 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 28/11/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 28/11/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 28/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/11/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 28/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 28/11/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 28/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/11/2026.



Kết quả xổ số Vietlott - XS Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 28/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 28/11/2026

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23 Giá trị Jackpot 1: 54,689,862,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,318,776,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 54,689,862,000 Jackpot 2 O O O O O | O 0 3,318,776,000 Giải Nhất O O O O O 9 40.000.000 Giải Nhì O O O O 794 500.000 Giải Ba O O O 17,415 50.000

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott trị giá hơn 45 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 45 tỷ đồng.

Hôm nay (13/11/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 1 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.



