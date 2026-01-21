Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 21/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 21/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 21/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
Tâm lý học đường: Khoảng trống giữa chủ trương và năng lực thực thiSản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
Tư vấn học đường không còn là lời kêu gọi chung chung; các quy định đã dần cụ thể hóa yêu cầu triển khai trong nhà trường.
Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.
Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai, nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế.
Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân (Hà Nội) được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đánSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Thay vì bỏ ra khoản tiền lớn để mua đào thế cổ thụ rồi tốn công chăm sóc sau Tết, nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đã chuyển sang thuê đào chơi Xuân. Xu hướng tiêu dùng này vừa tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro chăm sóc, vừa giúp người làm nghề cây cảnh có nguồn thu nhập ổn định. Nhờ dịch vụ chăm sóc và cho thuê đào cổ thụ, nhiều nhà vườn có thể thu về hàng trăm triệu đồng/năm.
Giá bạc hôm nay (21/1): Thị trường trong nước hạ nhiệt, giá giao dịch lùi thêm khoảng 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu hạ nhiệt khi thị trường trong nước mở phiên ở vùng 98 triệu đồng/kg nhưng đến trưa cùng ngày, giá đã lùi về vùng 97 triệu đồng/kg.
Cập nhật lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 25/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ có sự thay đổi mới trong việc mất điện.
Giá vàng hôm nay 21/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lập kỷ lục cao lịch sử mới.
Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn VisonGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện tầm 27,69 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế chắc khỏe, động cơ 2.800W, phanh đĩa đôi và loạt tiện ích như NFC, chống trộm.