Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ
Mới đây, Vietlott đã trao thưởng giải Jackpot Mega 6/45 cho khách hàng L.V.T tại kỳ QSMT số 1449 với giá trị giải thưởng hơn 21,6 tỷ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại 53 Nguyễn Súy, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh.
Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, ông L.V.T hiện đang làm nhân viên văn phòng cho biết, ông thường mua vé số Vietlott để giải trí và thử vận may sau những giờ làm việc. Khác với hình thức máy tự chọn, ông có thói quen tự tay lựa các con số yêu thích, gắn liền với những kỷ niệm cá nhân và các dấu mốc trong cuộc sống.
Ngay khi nhận thưởng, ông T. đã trích 150 triệu đồng để đồng hành cùng Vietlott trong các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.
Bên cạnh đó, theo quy định, ông L.V.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vietlott Mega 6/45 là gì?
Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn Honda SH rất nhiều trong khi các trang bị an toàn lại không hề thua kém ‘vua xe ga’ của Honda.
Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới toanh của Honda sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Siêu Tiếng Đức: Kho tài liệu miễn phí thuộc hệ sinh thái CMMB Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Siêu Tiếng Đức ra đời để giải quyết bài toán thiếu tài liệu chuẩn và lộ trình tự học cho người học tiếng Đức.
Một nền tảng mới đang giúp người Việt mua sắm với nhiều quà tặng hơnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Tích hợp công nghệ trong trải nghiệm mua sắm để cộng thêm nhiều giá trị cho khách hàng -một nền tảng của Masan vừa mới ra mắt, đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 giảm sâu rẻ như máy tầm trung dù vẫn sở hữu phần cứng không quá chênh lệch so với iPhone 17 và thực sự đủ mạnh để chiến tốt mọi tác vụ.
Năm 2026 giá vàng, bạc tăng cao, dưới 5 triệu đồng mua được nhẫn cầu hôn loại nào?Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhẫn cầu hôn là trang sức có giá trị cao, vì vậy việc tìm mua một chiếc nhẫn vừa túi tiền đối với nhiều người sẽ không phải là điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để chọn được một chiếc nhẫn cầu hôn giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng?
ZenLife Hành trình xây dựng thương hiệu sữa Việt với tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồngSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
Thời gian vừa qua, có rất nhiều biến động trong ngành sữa Việt liên quan đến chất lượng sản phẩm, khiến người dùng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm cho sức khỏe.
Nghệ An: Diêm dân làng muối Quỳnh Phú tìm thấy niềm vui khi nấu muối Ngự để giữ nghềSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hạt muối trên cánh đồng Quỳnh Phú (Nghệ An) từng chỉ bán được vài nghìn đồng/kg. Không cam chịu cảnh ruộng muối bỏ hoang, người làng đã nghĩ cách 'nấu lại' hạt muối để giữ lấy giá trị, giữ nghề và giữ làng muối hơn 400 năm tuổi.