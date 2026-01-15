Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 14/1/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 14/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Vietlott đã trao thưởng giải Jackpot Mega 6/45 cho khách hàng L.V.T tại kỳ QSMT số 1449 với giá trị giải thưởng hơn 21,6 tỷ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại 53 Nguyễn Súy, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, ông L.V.T hiện đang làm nhân viên văn phòng cho biết, ông thường mua vé số Vietlott để giải trí và thử vận may sau những giờ làm việc. Khác với hình thức máy tự chọn, ông có thói quen tự tay lựa các con số yêu thích, gắn liền với những kỷ niệm cá nhân và các dấu mốc trong cuộc sống.

Người chơi may mắn trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott.

Ngay khi nhận thưởng, ông T. đã trích 150 triệu đồng để đồng hành cùng Vietlott trong các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định, ông L.V.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Người may mắn trúng Vietltot sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.