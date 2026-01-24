Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 24/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 24/1/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 24/1/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
|Giải Nhất
O O O O O
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|500.000
|Giải Ba
O O O
50.000
Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi độngXu hướng - 1 phút trước
GĐXH - Đào phủ rêu năm nay bỗng nhiên nổi trend, nhiều lái buôn bận rộn, vội vã mua rêu về phủ đào cổ, đào thế để phục vụ thú chơi lạ của “thượng đế”.
Hatchback hạng B giá 251 triệu đồng của Honda thiết kế hoàn toàn mới, có dải đèn LED, kích thước dài hơn, màn hình 10,1 inch hiện đại, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ tạo cơn sốt nếu bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 14 phút trước
GĐXH - Hatchback hạng B giá khoảng 251,91 triệu đồng của Honda vừa ra mắt thị trường Trung Quốc, tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng đô thị nhờ thiết kế gọn gàng, tính thực dụng cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
'Sốt' vé máy bay Tết, các hãng tăng mạnh chuyến đêmSản phẩm - Dịch vụ - 49 phút trước
Các đường bay từ TPHCM đi miền Trung, miền Bắc trước và sau Tết Nguyên đán 2026 đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao. Các hãng bổ sung tải và đẩy mạnh khai thác ban đêm để giảm áp lực giờ cao điểm.
Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặngBảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnhGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/1/2026 tiếp tục neo ở vùng cao kỷ lục trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh mẽ. Thị trường vàng trong nước chứng kiến đà tăng vọt của vàng miếng SJC, trong khi giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn cũng đồng loạt bứt phá.
Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ có thể dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế ‘Tiểu SH’ Vision.
Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 23/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 23/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Chi tiết xe máy điện giá 16 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách Ý với giá khoảng 16 triệu đồng gây chú ý nhờ kiểu dáng Vespa thanh lịch, chạy tối đa 55 km/h và đi gần 90 km/lần sạc.
MPV 7 chỗ giá 315 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ của Kia với thiết kế bắt mắt, trang bị đáng chú ý và giá bán khởi điểm từ 315 triệu đồng.