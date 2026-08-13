Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không?

12 giờ trước

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.