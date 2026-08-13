Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không?
GĐXH - Chuyển đổi đất nông nghiệp, đất vườn lên đất thổ cư là nhu cầu của nhiều người. Căn cứ theo Điều 59 Nghị định 101/2024, hiện nay, để biết đất có thể chuyển đổi lên đất thổ cư được hay không, người dân có 3 cách kiểm tra.
Tiểu thương lý giải giá na dai Đồng Bành cao hơn so với những loại khác nhưng vẫn được người tiêu dùng đặt mua không ngớtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo các tiểu thương, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều giống na có nguồn gốc khác nhau, tuy nhiên những trái na dai Đồng Bành vẫn là mặt hàng được ưa chuộng hơn cả.
Hôm nay 13/8 có 2 người cùng trúng Vietlott với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 75 tỷ đồngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Cập nhật giá xe Honda Future 125 FI chi tiết và mới nhất giảm mạnh ở đại lýGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc xe số cao cấp nhờ thiết kế sang trọng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và mức giá hấp dẫn.
Lý do giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, sedan hạng B rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực hấp dẫn do được ưu đãi chính hãng lên tới 89 triệu đồng, nên giờ rẻ hơn cả Kia Morning ở phân khúc hatchback hạng A.
Bất ngờ xe máy điện giá 19,9 triệu đồng cốp rộng tới 21L, pin đi 200 km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện có hai phiên bản ắc quy và pin với giá từ 19,9 triệu đồng, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, cốp 21 lít và quãng đường lên tới 200 km.
Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng 300 nghìn đồng/lượng lúc mở cửa nhưng nhanh chóng đảo chiều. Vàng miếng SJC giảm 300 nghìn/lượng, lùi về mức giá đóng cửa hôm qua.
Ngang cỡ Toyota Fortuner, SUV 7 chỗ giá 411 triệu đồng đẹp long lanh, ngập công nghệ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường -
GĐXH - SUV 7 chỗ ngang cỡ Toyota Fortuner và Ford Everest vừa chính thức ra mắt với ngoại hình cực đẹp, giá bán siêu rẻ chỉ từ 411 triệu đồng.
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 13 - 16/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 6h đến 17h30 để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.