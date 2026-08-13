Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không?

Thứ năm, 15:51 13/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Chuyển đổi đất nông nghiệp, đất vườn lên đất thổ cư là nhu cầu của nhiều người. Căn cứ theo Điều 59 Nghị định 101/2024, hiện nay, để biết đất có thể chuyển đổi lên đất thổ cư được hay không, người dân có 3 cách kiểm tra.

Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư hay không? - Ảnh 1.

3 cách kiểm tra đất có khả năng chuyển đổi thành đất thổ cư năm 2026.

Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không? - Ảnh 2.Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không? - Ảnh 3.Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.

Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không? - Ảnh 4.Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

 

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