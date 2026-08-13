Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Bất ngờ xe máy điện giá 19,9 triệu đồng cốp rộng tới 21L, pin đi 200 km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện có hai phiên bản ắc quy và pin với giá từ 19,9 triệu đồng, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, cốp 21 lít và quãng đường lên tới 200 km.
Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng 300 nghìn đồng/lượng lúc mở cửa nhưng nhanh chóng đảo chiều. Vàng miếng SJC giảm 300 nghìn/lượng, lùi về mức giá đóng cửa hôm qua.
Ngang cỡ Toyota Fortuner, SUV 7 chỗ giá 411 triệu đồng đẹp long lanh, ngập công nghệ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường -
GĐXH - SUV 7 chỗ ngang cỡ Toyota Fortuner và Ford Everest vừa chính thức ra mắt với ngoại hình cực đẹp, giá bán siêu rẻ chỉ từ 411 triệu đồng.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 13 - 16/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 6h đến 17h30 để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng Đô la Mỹ tự do giảm sâu đến không ngờGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 13/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Ghế an toàn cho trẻ bày bán tràn lan thị trường, nên mua loại nào vừa kinh tế mà vẫn đảm bảo quy chuẩn?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhiều phụ huynh đang tất bật tìm kiếm mặt hàng ghế an toàn cho trẻ trên ô tô trước ngày quy định về xử phạt sắp có hiệu lực.
Trang bị 'xịn' như Air Blade, xe ga 125cc của Honda giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ như VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đang khiến dân tình dậy sóng vì giá rẻ như Vision, nhưng lại sở hữu trang bị không hề kém cạnh so với Air Blade hay SH.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 16/8/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Capital Square được vinh danh: Dự án tổ hợp nhà ở kiến tạo chuẩn mực sống sang tốt nhất Việt Nam 2026Sản phẩm - Dịch vụ -
Trong không trí trang trọng tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, Capital Square đã chính thức được xướng tên ở hạng mục: Best Luxury Lifestyle Integrated Residential Complex Vietnam 2026 – Dự án tổ hợp nhà ở tích hợp kiến tạo phong cách sống sang trọng tốt nhất Việt Nam 2026.
Newtown Diamond: Tài sản ven biển tạo dòng tiền quanh nămSản phẩm - Dịch vụ -
Nửa đầu năm 2026, Đà Nẵng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch với sự gia tăng vượt trội của dòng khách quốc tế. Khi nhu cầu lưu trú ngày càng mở rộng, những bất động sản ven biển sở hữu vị trí chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và khả năng khai thác hiệu quả đang trở thành lựa chọn của dòng vốn hướng đến giá trị bền vững.