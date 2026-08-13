Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Mùng 1 tháng 7 âm lịch: Những việc cần làm ngay để tích lộc, tránh họa GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một tháng mới. Vào ngày này, nhiều gia đình thường thực hiện những việc mang ý nghĩa tâm linh và thiện lành để cầu mong bình an, may mắn.

3 khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch 2026 và điều gia chủ nên lưu ý để cả tháng tài lộc GĐXH - Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 5, ngày 13/8/2026 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể chọn 3 khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch và lưu ý những việc nên, không nên làm sau để cả tháng an tâm, tài lộc.