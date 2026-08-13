Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa - Ảnh 1.Mùng 1 tháng 7 âm lịch: Những việc cần làm ngay để tích lộc, tránh họa

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một tháng mới. Vào ngày này, nhiều gia đình thường thực hiện những việc mang ý nghĩa tâm linh và thiện lành để cầu mong bình an, may mắn.

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa - Ảnh 2.Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất Hợi cần thận trọng trước khi sang tháng 7 âm lịch

GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ 10/8/2026 đến 16/8/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo các con giáp Tý, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất Hợi cần thận trọng trước khi vào tháng 7 âm lịch.

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa - Ảnh 3.3 khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch 2026 và điều gia chủ nên lưu ý để cả tháng tài lộc

GĐXH - Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 5, ngày 13/8/2026 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể chọn 3 khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch và lưu ý những việc nên, không nên làm sau để cả tháng an tâm, tài lộc.

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