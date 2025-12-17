Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 "Lằn ranh", Khắc đã chủ động tìm gặp Chủ tịch tỉnh Thủy để báo cáo trực tiếp về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng phát sinh ngay trong quá trình đoàn thanh tra tỉnh làm việc tại Tập đoàn Trinh Tam.

Không còn giữ thái độ thăm dò, Chủ tịch tỉnh Thủy tỏ rõ sự cứng rắn khẳng định: “Tôi không nghĩ vụ việc này lại đơn giản như thế. Lần này tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo và làm rất nghiêm, không thể chấp nhận những vụ việc kiểu như thế này được, nó làm điểm nghẽn cho sự phát triển chung của cả tỉnh”.

Chủ tịch tỉnh Thủy tỏ ra cứng rắn làm đến cùng trước sai phạm tại Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy còn yêu cầu Khắc phải báo cáo đầy đủ, chi tiết, chỉ rõ bản chất từng sai phạm trước khi có kết luận thanh tra, đồng thời nhấn mạnh sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Triển bắt đầu có những động thái “điều hướng” tình hình thanh tra. Trong cuộc trao đổi với Chánh thanh tra Tú, Triển nhấn mạnh việc cần sớm báo cáo tình hình lên cấp trên, đặc biệt là Phó Bí thư thường trực, dù hiện chưa có báo cáo chính thức mà mới chỉ là thông tin sơ bộ.

Triển đã có cuộc gặp với Chánh thanh tra Tú nhằm sớm có kết quả thanh tra. Ảnh VTV

Triển cho rằng việc báo cáo lúc này là “không chỉ cần thiết mà là cấp thiết”, bởi lãnh đạo tỉnh đang đặc biệt quan tâm tới vụ việc. Đây cũng là nước đi trong sự tính toán của Triển. Mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của Chánh văn phòng Tỉnh ủy Triển.

Ở diễn biến khác trong tập phim, đoàn thanh tra có buổi làm việc tiếp theo với Tập đoàn Trinh Tam và nhanh chóng phát hiện thêm nhiều vấn đề. Thanh tra Nguyệt đã thẳng thắn chất vấn Chủ tịch Trinh Tam về việc tự ý dựng ki-ốt bán hàng, sử dụng đất dự án để kinh doanh bãi đỗ xe và sân pickleball trái quy định.

Trưởng đoàn thanh tra Nguyệt tiếp tục làm rõ các sai phạm tại tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Trinh thừa nhận có sự việc và cho biết tập đoàn đang khắc phục, tháo dỡ và cam kết sớm trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, Nguyệt sau đó đã tiếp tục chỉ ra việc thiếu hồ sơ tài chính liên quan đến giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân. Nghe vậy, Trinh vội vàng giải thích đây chỉ là “thiếu sót” và hứa bổ sung ngay. “Tôi e không chỉ là sự thiếu sót” - Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

Trước đó, Nguyệt đã phát hiện những sai phạm đầu tiên của tập đoàn Trinh Tam như: Bỏ qua thiết kế được cấp phép, tự ý chuyển đổi công năng, qua mặt chính quyền, xây cao thêm 4 tầng trái phép với tổng số 160 căn hộ. Trinh đã đưa ra lời giải thích cho những sai phạm này nhưng không được chấp nhận.

Phó Chánh thanh tra tỉnh đã quyết định sẽ lập biên bản đối với doanh nghiệp, thanh tra làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng và các ban ngành liên quan rồi báo cáo cho Tỉnh ủy.

Tập 33 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h ngày 17/12 trên kênh VTV1.

