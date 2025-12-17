Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Trong tập 32 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Khắc đã tạo cơ hội để “tình cờ” gặp Nguyệt. Nguyên nhân là bởi anh muốn nói về việc thanh tra dự án chung cư Trinh Tam. Dù Nguyệt đã cố tình từ chối nhưng Khắc vẫn bày tỏ mong muốn được nói chuyện với cô chỉ vài phút riêng tư.



Trong cuộc trò chuyện này, Khắc thẳng thắn thừa nhận dự án có dấu hiệu doanh nghiệp cố tình vi phạm, chính quyền tắc trách, đồng thời người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Vinh, em họ Khắc. Vì tiền, Vinh đã bỏ qua những sai phạm của doanh nghiệp.

“Tôi chỉ muốn chị nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, cá nhân tôi cũng có nhiều khó xử”, Khắc nói. Khắc đề cập đến việc đã báo cáo những vấn đề của dự án Trinh Tam với lãnh đạo Ủy ban nhưng không có phản hồi. Nếu thanh tra phát hiện ra lỗi nghiêm trọng thì việc xử lý sẽ không dừng lại ở cấp Sở.

Khắc gặp Nguyệt để cảnh báo sự việc ở dự án chung cư Trinh Tam sẽ liên quan tới rất nhiều người. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển cũng đem quà tới nhà gặp Nguyệt. Anh còn cho con của Nguyệt một phong bì tiền. Thấy vậy, Nguyệt đã từ chối nhưng Triển lập tức nói khéo: “Tôi cho bọn trẻ chứ cho bà đâu nhỉ. Việc của bà là giữ gìn sức khỏe, đợt này thanh tra vất vả lắm”. Sau cùng, Nguyệt cũng đồng ý nhận món quà của Triển.

Triển đến nhà để gặp Nguyệt và tặng quà mong có lợi cho việc thanh tra Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Đoàn thanh tra do Nguyệt dẫn đầu đã có buổi làm việc đầu tiên tại tập đoàn Trinh Tam. Đoàn sẽ thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra và kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu đó theo đúng quy định của pháp luật. Trinh đã thay mặt lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ phối hợp cùng với đoàn thanh tra, sẵn sàng có mặt để giải trình khi được yêu cầu. Tuy nhiên, Trinh cũng nhận ra thái độ làm việc của Nguyệt rất cứng rắn.



Nguyệt phát hiện những sai phạm đầu tiên của tập đoàn Trinh Tam như bỏ qua thiết kế được cấp phép, tự ý chuyển đổi công năng, qua mặt chính quyền, xây cao thêm 4 tầng trái phép với tổng số 160 căn hộ.

Trinh đã đưa ra lời giải thích cho những sai phạm này nhưng không được chấp nhận. “Việc bổ sung, thay đổi bản thiết kế mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa mở bán hay với bất cứ lý do nào thì cũng không làm thay đổi bản chất của sai phạm”, Nguyệt nhận định.

Đoàn thanh tra làm việc với Tập đoàn Trinh Tam về những sai phạm của khu chung cư. Ảnh VTV

Sau khi phát hiện việc này, Nguyệt đã tới gặp Triển vì cho rằng đây là hành động doanh nghiệp bắt tay với cá nhân và cơ quan có thẩm quyền để vi phạm. Nguyệt quyết định sẽ lập biên bản đối với doanh nghiệp, thanh tra làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng và các ban ngành liên quan rồi báo cáo cho Tỉnh ủy. Triển thể hiện thái độ ủng hộ: “Bà cứ làm đúng chức trách của mình, không cần phải nhân nhượng hay nể nang gì hết, nhưng nên xem xét tính thời điểm”.



Nguyệt không biết những động thái của mình đều nằm trong kế hoạch và Triển đã báo cáo tình hình thanh tra cho Phó Bí thư Sách, mọi thứ vẫn đang theo đúng ý Triển.

Nguyệt gặp Triển để nói về sẽ lập biên bản về những sai phạm ở dự án chung cư Trinh Tam. Ảnh VTV

Trong cuộc gặp gỡ với người tình bí mật, Phó bí thư tỉnh Sách đã dặn dò Trinh phải làm việc khôn khéo, kín kẽ. Cả hai tâm sự về một câu chuyện mà họ từng đọc. Trinh nhắc đến “cây lau” và “cây sồi”, còn ông Sách nhẹ nhàng đáp lại: “Nếu anh không phải là cây sồi thì làm sao tạo được bóng mát, còn em nếu không phải là cây lau mềm mại thì anh cũng chẳng có ai để chia sẻ tâm tư. Em yên tâm, mấy cơn bão nho nhỏ chưa đủ làm khó cho cây đại thụ đâu”.

Ông Sách muốn bảo vệ và bao che cho Trinh và tập đoàn của cô. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Văn phòng đất đai tỉnh Việt Đông đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ dự án chung cư Trinh Tam. Lãnh đạo văn phòng phát hiện còn một số giấy tờ chưa được bổ sung nên triệu tập Văn tới để hỏi, đặc biệt khi tình hình thực tế đang như dầu sôi lửa bỏng. “Nếu không nể ông già của cậu thì tôi cho cậu vào diện tinh giản lâu rồi”, lãnh đạo văn phòng bực bội nói.



Tuy nhiên, với Văn, anh lại không thực sự muốn ngồi ở vị trí này. Văn thẳng thắn nói với bố về những điều bất cập ở chốn chính trường Việt Đông. Nghe con trai nói vậy, ông Thân ngay lập tức chỉnh đốn Văn phải biết giữ mồm giữ miệng nơi công sở. Nhưng Văn không những không nghe lời mà còn làm bố càng điên tiết hơn với tuyên bố sẽ về hưu sớm nếu đủ điều kiện.