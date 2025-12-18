Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'

Thứ năm, 16:44 18/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Lằn ranh" , Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã mang một hộp tiền đến cảm ơn Khắc, nhưng Phó Giám đốc Sở Xây dựng không thấy vui khi nhận được món quà này: "Cảm ơn hay cột trách nhiệm? Tôi không phủ nhận việc trách nhiệm đi đôi với lợi ích nhưng tôi làm không phải vì cô. Và giờ này tôi ngồi ở đây càng không phải vì tiền". 

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 1.

Khắc đón nhận món quà lớn của Trinh một cách khiên cưỡng. Ảnh VTV

Trinh cũng thẳng thắn nói việc Khắc giúp mình trong quá trình thanh tra tập đoàn cũng là để giúp chính bản thân anh ta. 

"Tính em đã nói là làm, em chọn anh vì đơn giản việc này chỉ có anh làm được. Còn về nguồn lực anh không phải lo. Em đã tính cả chi phí để anh xây một tổ ấm. Em hy vọng cơn bĩ cực này sẽ sớm qua thôi" - Trinh khuyên nhủ.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 2.

Con gái của Nguyệt nhập viện, Triển và Hằng Thu cũng tới giúp đỡ Nguyệt. Ảnh VTV

Trong lúc đó, con gái của Nguyệt bất ngờ nhập viện và phải chuẩn bị mổ gấp. Triển và Hằng Thu đã có mặt để giúp đỡ cô bạn thân. Dù hiểu chi phí điều trị sẽ rất lớn, Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ, nghẹn ngào nói rằng cô không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng. 

Trước sự cứng rắn của Nguyệt, Thu thẳng thắn phản bác, nhắc Nguyệt rằng tình bạn không phải là ân huệ và lúc này điều quan trọng nhất là phải vững vàng vì con. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn cương quyết từ chối sự giúp đỡ.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 3.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 4.

Triển và Khắc gặp nhau bàn về tình hình dự án Trinh Tam. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển tiếp tục có cuộc trao đổi với Khắc về tình hình của dự án Trinh Tam. Anh thúc giục phải hành động nhanh, cho rằng đây là “thời điểm vàng”, không thể chần chừ. 

Dù vậy, Triển khuyên nhủ Khắc: "Trong thời điểm này, cả tôi và ông hạn chế gặp, mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo, nên ông chịu khó đứng mũi chịu sào".

Tập 34 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h30 ngày 18/12 trên kênh VTV1.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 5.Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.

Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm' - Ảnh 6.Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Cùng chuyên mục

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Tú 'bóc mẽ' Hiếu, Duyên thú nhận chuyện vào khách sạn với đàn ông

Xem - nghe - đọc - 40 phút trước

GĐXH - Trong tập 31 "Cách em 1 milimet", Tú đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Hiếu chuyện bắt gặp anh ta cùng với Duyên vào khách sạn.

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Ngày 21/12, phim 'Mưa đỏ' được phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phim điện ảnh "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3, VTV8 vào ngày 21/12.

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.

Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào

Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.

Xem nhiều

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn

Xem - nghe - đọc
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ

Xem - nghe - đọc
Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn

Xem - nghe - đọc
Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top