Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam hối lộ Khắc số tiền đủ để 'xây dựng một tổ ấm'
GĐXH - Trong tập 34 "Lằn ranh", số tiền mà Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam đưa cho Khắc đủ để anh có thể xây dựng một tổ ấm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 phim "Lằn ranh" , Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã mang một hộp tiền đến cảm ơn Khắc, nhưng Phó Giám đốc Sở Xây dựng không thấy vui khi nhận được món quà này: "Cảm ơn hay cột trách nhiệm? Tôi không phủ nhận việc trách nhiệm đi đôi với lợi ích nhưng tôi làm không phải vì cô. Và giờ này tôi ngồi ở đây càng không phải vì tiền".
Trinh cũng thẳng thắn nói việc Khắc giúp mình trong quá trình thanh tra tập đoàn cũng là để giúp chính bản thân anh ta.
"Tính em đã nói là làm, em chọn anh vì đơn giản việc này chỉ có anh làm được. Còn về nguồn lực anh không phải lo. Em đã tính cả chi phí để anh xây một tổ ấm. Em hy vọng cơn bĩ cực này sẽ sớm qua thôi" - Trinh khuyên nhủ.
Trong lúc đó, con gái của Nguyệt bất ngờ nhập viện và phải chuẩn bị mổ gấp. Triển và Hằng Thu đã có mặt để giúp đỡ cô bạn thân. Dù hiểu chi phí điều trị sẽ rất lớn, Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ, nghẹn ngào nói rằng cô không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng.
Trước sự cứng rắn của Nguyệt, Thu thẳng thắn phản bác, nhắc Nguyệt rằng tình bạn không phải là ân huệ và lúc này điều quan trọng nhất là phải vững vàng vì con. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn cương quyết từ chối sự giúp đỡ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển tiếp tục có cuộc trao đổi với Khắc về tình hình của dự án Trinh Tam. Anh thúc giục phải hành động nhanh, cho rằng đây là “thời điểm vàng”, không thể chần chừ.
Dù vậy, Triển khuyên nhủ Khắc: "Trong thời điểm này, cả tôi và ông hạn chế gặp, mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo, nên ông chịu khó đứng mũi chịu sào".
Tập 34 phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h30 ngày 18/12 trên kênh VTV1.
